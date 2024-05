Tecnobrega na Dança dos Famosos reúne pessoas em um shopping de Belém; confira programação

Este domingo (12/05) promete ser histórico para os apaixonados pela cultura paraense. Pela primeira vez na história do Dança dos Famosos, da TV Globo, o ritmo do tecnobrega será levado para o palco do programa. E para esquentar o grande momento, a Cia Cabanos, decidiu realizar uma programação especial e gratuita, a partir das 17h, para os frequentadores do Shopping Pátio Belém, localizado no bairro Batista Campos, em Belém.

Uma série de atividades foram pensadas pela escola de dança para animar o público e o local irá se tornar um palco para quem quiser entrar no clima antes mesmo do programa ir ao ar. Isso porque, além da transmissão da Dança dos Famosos, também haverá uma apresentação da Cia Cabanos e um mini show da cantora Nega Lora, dona do hit tecnomelody “São Amores”.

Ouça:

Na última semana, o campeão da Dança dos Famosos 2023, Rolon Ho, foi chamado de volta ao Domingão com Huck, para ser o consultor das duplas que irão se apresentar. Assim como ele, Thaís Sousa também é dançarina e coreografa, também está na Globo. Como o ritmo se dança em dupla e pede uma creografia a dois, ela mostrará todo o processo como especialista, principalmente para o elenco feminino.

“Se a gente for fazer uma análise sobre o tecnobrega, o ponto-chave dessa dança é a mulher, é a conduzida, como a gente fala. Então assim, ter a Thaís aqui dá mais corporeidade para essa dança. A importância dela está sendo surreal, porque tem coisas que ela faz como mulher dançando, com o corpo dela, que eu não consigo compreender. A Taís consegue passar para as famosas coisas muito mais assertivas sobre braço, movimentação dos quadris, no qual eu não tenho domínio”, explicou Rolon em entrevista ao Grupo Liberal.

A dupla revelou como está sendo feito esse trabalho como “especialista” do ritmo na Dança dos Famosos. “Primeiro eles trazem uma coreografia depois que é dado a música para eles, onde os professores individualmente pesquisam, assistem vídeos na internet. Eles trazem a proposta coreográfica. Quando chega aqui tem uma equipe de pessoas responsáveis por fazer esse show acontecer e é como se a gente estivesse fazendo parte dessa equipe. A gente diz: ‘Olha, isso aqui encaixa, não, isso aqui não é tão legal para o tecnobrega, para o nosso estilo’. E vamos fazer esse ajuste junto com essa equipe inteira para conseguir chegar nesse processo final. E, além disso, levar um pouco desse corporal, entender um pouco mais o que a gente paraense gostaria de ver, mesmo que não seja em um corpo totalmente raiz, mas o que se aproxima da nossa cultura”, disse Thais.

O consultor e vencedor da última edição disse que as equipes tiveram apenas quatro ensaios para fazer o show, e, por isso não vai ser o tecnobrega “raiz” que os paraenses estão acostumados a ver. “Mas é claro que vai ser muito bonito de assistir, se aplaudir e de comemorar também que a gente está ganhando esse espaço maravilhoso”, afirmou.

Rolon e Thaís não puderam dar spoiler do repertório escolhido para compor as coreografias das duplas, mas adiantaram que faz muito sentindo para os paraenses, que inclusive vão contagiar quem estiver em casa.

SERVIÇO

Cia Cabanos faz esquenta para ‘Dança dos Famosos’ em shopping

Data: domingo, 12 de maio;

Horário: a partir das 17h;

Local: Shopping Pátio Belém;

Entrada franca.