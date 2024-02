Rainha das Rainhas 2024: candidatas aprimoram presença de palco com consultor artístico Rolon Ho

À medida que o Rainha das Rainhas 2024 se aproxima, as 13 candidatas estão imersas em uma preparação intensa de ensaios para o grande dia do espetáculo, que ocorre na próxima sexta-feira (23), e compromissos da agenda oficial do concurso de beleza e fantasia. Na segunda-feira, 19, elas visitaram a escola de dança Cia Cabanos, onde foram recebidas pelo professor, coreógrafo e consultor artístico do evento, Rolon Ho, para uma tarde de aprendizado e aprimoramento de presença de palco e passarela.

Em conversa com o Grupo Liberal Rolon, campeão da Dança dos Famosos no ano passado ao lado da atriz Priscila Fantin, no Domingão com Huck, na TV Globo, falou sobre como usou sua vasta experiência competitiva para agregar valor às candidatas do “Rainhas”. “Hoje foi realmente uma interação, eu quis fazer com que elas pudessem se conhecer mais, se aproximar mais e começar a mostrar o que eles têm de melhor”, destacou.

Com alta taxa de aprovação em competições anteriores, Rolon compartilhou com as candidatas o que chama de “fórmula de sucesso”. “De 100 competições que participei, 90% fui vitorioso em primeiro lugar”, revelou.

Segundo ele, isso deve-se a sua estratégia de compreender a mente do júri e adaptar-se às expectativas do público. “Eu precisei perder muito para entender a cabeça dos jurados, o que eles querem ver, o que eles não querem ver também, e isso eu vou estar passando para as candidatas”, explicou. O ensaio geral do concurso irá ocorrer na quinta-feira, 22, na sede campestre da Assembleia Paraense.

Faltando menos de quatro dias para o desfile oficial das candidatas, onde elas enfrentaram o júri, o consultor artístico enfatizou a importância de relaxar. “Por estarem na semana do espetáculo, acredito que estejam nervosas e quero tirar essa tensão, esse nervosismo para deixar elas bem tranquilas para o momento principal”, acrescentou.

Além de técnicas de passarela e dança, Rolon Ho também enfatizou com as candidatas a importância da mentalidade positiva. “Eu acredito muito que a nossa cabeça tem uma força fundamental para nos manter no foco. Eu quero muito fazer com que elas possam mudar a mentalidade, entrar confiante no palco, faz muita diferença”, afirmou o consultor artístico. O evento teve apoio do Buffet Di Sapore, de Adriana Nascimento.

A integrante da coordenação do concurso, Patrícia Lopes, destacou a importância desse primeiro contato das candidatas com Rolon. “É a primeira vez que elas se encontram com o consultor artístico, que vai trazer muita experiência de palco, passarela e dança, e vem agregar com as meninas para tranquilizá-las durante esse dia”, disse.

Patrícia também adiantou que já iniciaram a montagem do palco, passarela e camarins para a 76ª edição do Rainha das Rainhas, que ocorre na noite do dia 23 de fevereiro, a partir das 20h, na sede campestre da Assembleia Paraense. Participam da disputa o Clube dos Advogados, Pará Clube, Clube de Engenharia, Clube Guará Park, Clube do Remo, Assembleia Paraense, Cassazum, Paysandu, Casota, Bancrévea, Tênis Clube, Tuna Luso Brasileira e Grêmio Literário Português. A transmissão será 100% digital e feita com exclusividade pelo portal OLiberal.com.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping e no ingressosa.com. O concurso tem patrocínio do PopBank e Centro Universitário Fibra.