Rainha das Rainhas 2024: Candidatas cumprem agenda intensa na semana do concurso

Na próxima sexta-feira, dia 23 de fevereiro, na Assembleia Paraense, 13 candidatas desfilam em busca do título de Rainha das Rainhas do Carnaval paraense. Com transmissão 100% digital, o evento inicia às 20h, e tem apresentação de Ismaelino Pinto e Flávia Lima.

A partir desta segunda-feira (19), todos os dias, as 13 candidatas ao Rainha das Rainhas vão cumprir uma agenda oficial do evento. O primeiro compromisso é um ensaio na Cia De Dança Cabanos, companhia de dança do Rolon Ho, que nesta edição do RR está na Consultoria Artística.

Na terça-feira (20), as representantes serão recebidas pela Fibra em um coquetel. Na quarta-feira (21), será o dia de visita na sede do jornal O Liberal.

Diante de tanta expectativa, o Grupo Liberal segue fazendo os ajustes finais para o dia do concurso, para que na sexta-feira (23), tudo esteja perfeito.

“Os preparativos estão em ritmo acelerado. Somos uma equipe com mais de 200 profissionais envolvidos incluindo organização, transmissão, apoio, além das equipes dos clubes que estão cada vez mais engajados. Todos no mesmo objetivo de fazer do Rainha das Rainhas um grande espetáculo com as bençãos e proteção de Deus e Nossa Senhora”, antecipou Giordana Maiorana, Diretora Geral.

“Estamos muito próximo do evento, então a gente está nas tratativas da organização, entrando agora na fase de alguns testes, alguns ensaios, tanto da parte da transmissão, quanto da parte do espetáculo do desfile. Está semana, a partir de segunda-feira (19), começa os ensaios técnicos com a presença das candidatas e também temos um momento no dia 22, na AP, com a estrutura já montada, que é o segundo e último ensaio. Acho que a gente tem feito vários alinhamentos com reuniões diárias e vamos prosseguir”, pontua Aurelio Oliveira, Coordenador Geral.

Com uma transmissão 100% digital, o RR entra em um novo momento de atualização. Além disso, a expectativa da presença do público presencial também é grande, as entradas para o evento já estão esgotando. Não tem mais mesas e camarotes, apenas alguns ingressos avulsos.

“A expectativa é a entrega de um evento 100% digital com a mesma qualidade e tradição da transmissão de todos os anos e com o objetivo de envolver e ter participação e interação cada vez maior do público em nossas redes sociais. A ideia é aproximar mais ainda o Rainhas do seu público fiel, que existe e espera pelo concurso, e atrair também um novo público, novos seguidores e uma nova audiência para esse concurso tão tradicional e querido pelo povo paraense.”, finaliza Giordana Maiorana.

Conheça as candidatas ao RR 24

Fernanda Amaro Costa é a representante da Assembleia Paraense; Vitorya Carolyne Lima de Nascimento é a candidata pela Associação de Desportos Recreativa Bancrévea; pelo Cassazum, Maria Natália Oliveira Leão; pelo Casota, Letícia Cristina das Chagas Moraes será a representante; já a candidata do Clube dos Advogados é Lídia Cristine Machado Negrão; pelo Clube de Engenharia, Heloysa Rodrigues Ferreira; pelo Clube do Remo, Alyce Gabrielle da Costa é a rainha; pelo Guará Park, a candidata é Giselly Geise de Oliveira Leite; pelo Grêmio Literário Português, Ana Karina Silva Rodrigues é quem desfilará; pelo Pará Clube, Evelyn Regina Moreira Silva; pelo Paysandu Sport Clube, a rainha é Taís Cristina Malato Brito; pelo Tênis Clube, Ana Maria Caldas Marques; e pela Tuna Luso Brasileira, Ingrid Kacia Santos Lopes é a candidata.

A candidata vencedora leva para casa um carro 0Km e um curso acadêmico no Centro Universitário Fibra. As princesas ganham uma bolsa de 50% na Fibra.

Os ingressos para o RR deste ano são vendidos no quiosque dos Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, e no ingressosa.com.

O concurso Rainha das Rainhas 2024 tem patrocínio do PopBank e do Centro Universitário Fibra.