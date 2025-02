Teatro Margarida Schivasappa celebra 38 anos com programação especial em Belém

O aniversário de 38 anos do Teatro Margarida Schivasappa, no Centur, nesta quarta-feira (26), será comemorado com uma programação gratuita envolvendo debate sobre direito autoral e apresentação de artistas, inclusive, circenses. Às 17h, o público vai poder participar de um fórum sobre direito autoral na música. No caso, o fórum "Por dentro do Ecad: para manter a música viva". À noite, a partir das 19h, artistas vão apresentar um espetáculo com teatro, dança e música. A bilheteria do show é solidária, com ingresso sendo trocado por um quilo de alimento não perecível.

Para o coordenador do teatro, Olivar Barreto, a comemoração dos 38 anos do Margarida Schivasappa não se restringir a um evento apenas. “Neste aniversário, a celebração não se limitou apenas a um simples evento festivo, mas incluiu apresentações especiais e uma reflexão sobre a sua relevância no cenário cultural”, afirma.

Paulo Fonseca, o Paulão, integrante do Grupo Experiência e colecionador de passagens pelo palco do Schivasappa como ator e diretor, será o apresentador da noite que receberá artistas como Eloi Iglesias, Gigi Furtado, Palhaços Trovadores e Pedro Bolha.

“A ideia é fazer um encontro de vários artistas e de várias manifestações artísticas, por isso teremos apresentação de músicos, atores e dançarinos”, detalha Olivar Barreto.

Nesse contexto de valorização dos artistas regionais, serão homenageados Mário Filé e Mário Zumba, atores recentemente falecidos. As homenagens serão prestadas entre as apresentações, mobilizando os companheiros dos homenageados no palco do Schivasappa.

Autoral

Além do show, a programação de aniversário conta com um debate sobre o papel do direito autoral na proteção das obras e na valorização dos profissionais da música. O fórum, ocorrerá às 17h, no Teatro Margarida Schivasappa. A entrada é gratuita.

"Além de ser um espaço de entretenimento e de artes, o teatro também tem a função de conscientizar as pessoas, a promoção deste debate parte desta premissa. Além disso, percebo que os artistas também desconhecem um pouco essa temática de direitos autorais, especialmente hoje com os streamings. Então, conhecer e debater sobre esta questão é superimportante para nossa classe, para todos nós, criadores, compositores, intérpretes, produtores", destaca Olivar Barreto.

O fórum sobre direitos autorais na música será conduzido por Nereu Silveira, gerente do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) das regiões Norte e Centro-Oeste. Ele vai apresentar ao público o trabalho de arrecadação e distribuição de direitos autorais, realizado pelo Ecad em todo o Brasil, conforme a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98).

“Serão abordados temas como a cobrança do direito autoral, quem deve pagar, como os valores são calculados, a importância da filiação a uma associação de música, como os artistas recebem seus direitos autorais, o calendário de repasse desses valores e outros assuntos relacionados à execução pública de músicas no Brasil”, adianta Nereu.

Serviço:

Aniversário de 38 anos do Teatro Margarida Schivasappa

Data: 26/02/2025

Local: Teatro Margarida Schivasappa, no Centur. Avenida Gentil Bittencourt, 650 - Nazaré, Belém

Fórum sobre direitos autorais na música

Horário: 17h

Entrada Gratuita

Espetáculo em celebração ao aniversário

Horário: 19h

Bilheteria solidária: Troca de um quilo de alimenta não perecível por um ingresso