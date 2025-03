Teatro do SESI celebra 40 anos com música, dança e homenagens a grandes artistas

O Teatro do SESI celebrou quatro décadas de atividades com uma programação especial, realizada na noite desta sexta-feira (28/03). O evento "Viva o Teatro: Celebrando os 40 anos do Teatro do SESI" reuniu apresentações musicais, dança e homenagens a artistas e personalidades da cultura paraense.

E, claro, não poderia faltar boa música. O público acompanhou as apresentações de Luiz Pardal, Jacynto Kahwage, Paulinho Assunção, David Amorim, Adelbert Carneiro e Edvaldo Cavalcante. As cantoras Lucinnha Bastos, Alba Mariah e Andrea Pinheiro também se apresentaram. A Orquestra Sustentável SESI interpretou composições paraenses, e o espetáculo incluiu apresentações de dança em cadeira de rodas pelos bailarinos Davi Pontes, Débora Cardoso e Jeniffer Soares.

A cerimônia contou ainda com vídeo-depoimentos de representantes do Theatro da Paz, Teatro Waldemar Henrique, Teatro Margarida Schivassappa e Teatro Gasômetro, abordando a importância da colaboração entre esses espaços culturais.

Dona Onete foi uma das homenageadas e afirmou estar honrada com a lembrança. “Receber essa homenagem me deixa muito feliz, porque sei que esse espaço tem sido essencial para que nossos artistas mostrem sua arte e mantenham nossas raízes vivas. Viva o Teatro do SESI, viva a cultura do Pará”, disse.

Paula Bosso, gestora nacional da Política Sesi de Cultura; Alex Carvalho, presidente da FIEPA; Dário Lemos, superintendente do do SESI Pará; Ana Cláudia Moraes, gerente executiva do Sesi PA e Dona Onete (Thiago Gomes / SESI Pará)

Pinduca, também homenageado, falou sobre sua relação com o teatro. O artista possui uma relação mais do que especial com o espaço. "Me sinto muito feliz em receber essa homenagem, ainda mais aqui no SESI, onde já fui acolhido artisticamente tantas vezes, tanto no Pará quanto em outros lugares do Brasil”, relembrou.

Alex Carvalho, presidente da FIEPA; Pinduca; Paula Bosso, gestora nacional da Política SESI de Cultura; Dário Lemos, superintendente do SESI Pará ; Ana Cláudia Moraes, gerente executiva de Cultura do SESI Pará (Thiago Gomes / SESI Pará)

Os artistas Maria Sylvia Nunes (in memoriam), Maurício Quintairos, Mário Alberto Nascimento (Mário Filé, in memoriam), Gilberto Chaves, Nazaré Pereira, Nelson Teixeira, Cláudio Barradas, Lea Moreno, Geraldo Salles, Natal Silva e Sebastião Tapajós (in memoriam) também foram conhecidos por sua contribuição à arte local.

Valorização do Estado

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA), Alex Carvalho, destacou a importância do teatro como um espaço de valorização da cultura do Estado. "Nós, do Sistema FIEPA, temos a grata satisfação de oferecer esse estímulo cultural, não só para a indústria e os trabalhadores, mas para toda a sociedade. Esse teatro é motivo de muito orgulho, pois carrega consigo a riqueza da nossa arte e da vida que pulsa nele”, afirmou.

Dário Lemos, superintendente do SESI Pará, ressaltou o impacto do espaço ao longo dos anos, que já recebeu milhares de artistas e espectadores. “Nem todos os teatros têm a honra de comemorar quatro décadas de existência, e nós seguimos cada vez mais fortes, promovendo cultura e arte para o Pará e para o Brasil”, disse.

Ana Cláudia Moraes, gerente executiva de Cultura do SESI Pará, ressaltou o papel do teatro. "O sucesso desta noite é um reflexo do carinho e do respeito que o público tem, não apenas por este espaço físico, mas também pelas nossas raízes, pela nossa cultura”, pontuou.