'Dança Pará Festival' movimenta Belém com mais de mil bailarinos em 3 dias de evento

Belém se tornará a Capital Brasileira da Dança entre os dias 06 a 09 de novembro, graças à chegada da 33ª edição do “Dança Pará Festival”, evento que envolve a participação de mais de 100 cias de dança de diversas regiões do país. A programação acontece no Teatro do SESI, e é uma realização da Cia. de Arte Produções com direção do produtor cultural Darley Quintas.

O 33º Dança Pará Festival traz em sua programação eventos diversos para o público, incluindo mostra de dança, mostra competitiva, masterclass, homenagens, videodança, fashiondance e a noite dos campeões com o “Prêmio Dança Pará”, destinado apenas para os maiores destaques do evento.

O coreógrafo e diretor artístico do evento, Maurício Quintairos, explica que o Dança Pará Festival conquistou notoriedade nacional e internacional ao longo dos anos, graças aos padrões adotados pelos profissionais que trabalham na realização da programação.

“A 33ª edição do Dança Pará Festival é o suprassumo da dança para a nossa região, porque muitos festivais no brasil foram se acabando com o tempo, mas nós conseguimos seguir realizando esse evento, graças a credibilidade que conquistamos ao longo dos anos. Esse é um evento que tem credibilidade nacional e internacional, porque ele é cadastrado na Funarte e no Conselho Internacional de Dança (CID), inclusive nós seguimos os padrões do CID dentro do que se propõe a mesa avaliadora, que vai definir os premiados do festival”, afirma Maurício, que destaca a participação de mais de mil bailarinos inscritos no evento.

O público presente no Sesi poderá apreciar diferentes estilos de dança (Foto: mosaicodopara)

Ao todo os participantes concorrerão a 115 premiações distribuídas em 34 modalidades distintas, que envolvem todas as idades.

Para compartilhar conhecimento e ajudar nas decisões das premiações, o evento contará com a participação de grandes nomes da dança dentro e fora do Brasil. Entre os artistas estão: Norma Pellegrini (ARG), Egor Totmianin (RU), Eliana Favarelli (SP), Ana Bottosso (SP), Aide Lòpez (MX), André Manes (SC), entre outros.

O credenciamento dos participantes do Dança Pará 2024 inicia nesta quarta-feira (06), a partir das 14h. Há vagas para bailarinos, coreógrafos e diretores.

Programação

Na quinta-feira (07), a programação apresentará a tradicional Mostra Competitivam, nas modalidades Jazz Infanto Juvenil Conjunto; Jazz Adulto Conjunto; Dança Contemporânea Juvenil Conjunto; Dança Contemporânea Adulto; Solo Masculino e Feminino; Duo e Conjunto.

A programação da sexta-feira (8) vai mostrar ao público presente diversas apresentações de grupos distintos: Mostra Competitiva; Mostra de Dança e Cias Convidadas, com duas sessões; Dance Conjunto; Dança Contemporânea Infantil Conjunto; Dança na Melhor Idade Conjunto; Ballet Clássico de Repertório Juvenil Variação Masculina e Feminina, Danças Religiosas e Mostra de Dança, com destaque para a Cia de Dança Japonesa Minyo Club, dirigida pela coreógrafa Sátiro Shimizu.

Há premiações para diversas categorias, inclusive para conjuntos infantis (Foto: @mosaicodopara)

As atrações do sábado (09), iniciam às 9h com a Mostra Competitiva de Dança com Ballet Clássico Livre Infantil Conjunto; Master Dance Conjunto; Sapateado Conjunto; Danças Urbanas Solo Masculino e Feminino, além de um Masterclass profissional para Coreógrafos, Diretores e Professores das Cias participantes, com o tema: “Intercâmbio de Dança”.

O encerramento da “33º Dança Pará Festival” se dará com a ‘Noite dos Campeões’ e premiação da Mostra Competitiva, que honrará o 1º, 2º e 3º lugares. Também haverá a entrega do “Prêmio Dança Pará”, divulgando os destaques de 2024, nas categorias coreógrafa, coreógrafo, bailarina, bailarino, figurino, maquiagem e projeto social.

Os ingressos para o "33º Dança Pará Festival" podem ser adquiridos pelo site Sympla e custam R$ 40 (R$ 20 meia-entrada).

SERVIÇO:

33ª Edição do 'Dança Pará Festival'

Data: 06 a 09 de novembro

Local: Teatro do SESI