Taylor Swift faz doação de US$ 100 mil à família de mulher morta em tiroteio

Na última quarta-feira (14), um tiroteio em massa na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos, deixou um morto e 21 feridos próximo ao local onde ocorria um desfile em comemoração à vitória do Kansas City Chiefs, campeão do principal torneio de futebol americano. Taylor Swift, namorada de um dos principais jogadores da equipe, doou US$ 100 mil (aproximadamente R$ 500 mil) para o fundo criado pela família de uma das vítimas.

A única vítima fatal da tragédia, Lisa Lopez-Galvan, tinha 44 anos e foi morta após ser atingida por disparos durante o tiroteio. A mulher era DJ de uma rádio local e deixou o marido e dois filhos.

A vaquinha criada pela família da vítima tinha como objetivo arrecadar US$ 75 mil, valor que foi superado com a doação de Taylor Swift. Com 1.400 doações feitas até o momento, a família já conseguiu arrecadar US$ 177 mil (aproximadamente R$ 885 mil). “Enviando minhas mais profundas condolências e sentimentos após sua perda devastadora”, escreveu a cantora ao fazer a doação.