Tati Machado chora ao falar de luto após perder bebê no 'Saia Justa'

A apresentadora Tati Machado voltou ao programa Saia Justa, do GNT, nesta quarta-feira (10), após quatro meses afastada. A edição foi marcada pela emoção do reencontro com Eliana, Bela Gil, Erika Januza e Juliette.

Logo no início, Tati falou sobre o luto pela perda do bebê e destacou a importância do apoio da família, especialmente do marido, Bruno Monteiro. Ela contou que o período afastada foi fundamental para enfrentar a dor e que falar sobre o assunto faz parte do seu "processo de cura":

"Estar de volta é uma forma de ocupar um pouco a minha cabeça, porque chega um momento em que ela fica vazia. [...] Eu tenho uma marca pro resto da minha vida, eu vou caminhar com essa marca e ela está cravada no meu coração. E eu fico pensando que, de alguma maneira, vivi o melhor momento da minha vida".

Luto e retorno ao programa

A apresentadora relatou que chegou a se preparar para deixar o Saia Justa para viver a maternidade, mas que a perda mudou drasticamente seus planos: "Veio o corte seco, eu estava aqui um dia e, no outro, não estava mais. Eu estava no fundo do poço, até mais baixo que o fundo do poço. É um pouco estranho, estou de volta em algo que não planejei, mas muito feliz de estar de volta. Eu me planejei para ter um filho no meu colo, para escutar um chorinho, limpar a fralda, eu me planejei para viver isso, e eu não vivi isso, meu colo estava vazio".

Apoio da família e das amigas

Durante a conversa, Tati ressaltou como foi importante ouvir relatos de outras mulheres que também passaram pela mesma experiência, como a cantora Lexa. Ela disse ainda que a presença do marido foi essencial: "Já vivemos muita coisa e sempre de mãos dadas".

Apesar da dor, Tati afirmou que não mudaria nada em sua trajetória: "Eu toparia viver tudo de novo, mesmo que terminasse da mesma forma, porque nunca faltou amor".