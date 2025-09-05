Capa Jornal Amazônia
Tati Machado assume o 'Mais Você' nas férias de Ana Maria Braga

Tati disse que se sente muito honrada com a escolha

Estadão Conteúdo

A jornalista Tati Machado substituirá Ana Maria Braga no Mais Você, exibido pela Rede Globo nas manhãs de segunda a sexta. A veterana apresentadora sai de férias na próxima segunda-feira, 8.

Em comunicado, Tati disse que se sente muito honrada com a escolha. "Estou com borboletas no estômago porque é impossível substituir a insubstituível. Mas me sinto também muito honrada por ter sido escolhida para isso", disse.

Tati completou dizendo que não estará sozinha nessa missão. "Aqui temos uma equipe gigantesca, então, por ter eles, eu me sinto mais tranquila de assumir isso. Estou muito feliz", arrematou.

Outro destaque é a participação de Gil do Vigor, que também estará presente durante as férias de Ana, comentando as novelas da TV Globo.

Ana Maria Braga fica de férias até o dia 26 de setembro.

.
