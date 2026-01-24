Zé Felipe viraliza ao brincar com copo de fã com rosto de Ana Castela durante show em Goiás
A cena ocorreu na noite de sexta-feira (24) e rapidamente repercutiu nas redes sociais
O cantor Zé Felipe voltou a viralizar neste fim de semana após protagonizar um momento inusitado durante um show em Quirinópolis, em Goiás, ao fazer uma brincadeira envolvendo a ex-namorada, a também cantora Ana Castela. A cena ocorreu na noite de sexta-feira (24) e rapidamente repercutiu nas redes sociais.
Durante a apresentação, o cantor percebeu de longe que um fã segurava um copo personalizado com o rosto de Ana Castela. Mesmo à distância, ele reconheceu a imagem da Boiadeira e reagiu imediatamente.
Sorrindo, Zé Felipe pediu o copo, fez uma piada que arrancou risadas da plateia: “O que é isso? É o sovaco mais bonito que eu já vi na minha vida”, disse. E ainda tomou um gole da bebida antes de devolver o item ao rapaz.
Fim do relacionamento
O cantor anunciou o término com Ana Castela em 29 de dezembro. Eles estavam juntos oficialmente desde outubro e, segundo Zé Felipe, a separação foi decidida de forma consensual, após conversas, sem conflitos ou brigas.
