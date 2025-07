Tati Machado faz Ana Maria chorar em reencontro: 'Não queria que me olhassem com pena'

Ana Maria Braga chorou ao reencontrar Tati Machado nesta segunda-feira, 28, durante o café da manhã do Mais Você. A jornalista estava há mais de dois meses afastada da TV após perder o seu bebê na 33ª semana de gestação, em maio. "Inicialmente eu não tinha coragem de sair de casa. Eu tinha medo do olhar das pessoas. Eu não queria que as pessoas me olhassem com pena", admitiu Tati durante o bate-papo.

A notícia da gravidez tinha sido anunciada em dezembro de 2024 no mesmo programa. Na ocasião, Tati deu uma roupa de bebê escrito "vovó" para Ana Maria. Até maio, a jornalista participava diariamente do Mais Você para comentar as novelas da Globo.

O reencontro acontece um dia depois de Tati Machado e o marido, o fotógrafo Bruno Monteiro, falarem pela primeira vez na TV sobre a perda do filho. Eles concederam uma entrevista no Fantástico para Renata Capucci, que também perdeu um bebê no oitavo mês de gestação há 20 anos. "Ela sabe exatamente o que é essa dor dilacerante, aconteceu com ela mais de uma vez. Ela também teve um bebê menino", disse Tati sobre a experiência da jornalista que a entrevistou.

Eu estava engasgada Tati falou sobre o período em que passou reclusa e a decisão de voltar aos holofotes e falar sobre sua perda. "Foi muito importante falar, Ana. Eu estava engasgada. Eu não tenho problema de falar. Eu falo muito da morte do meu pai, eu falo muito sobre as minhas dores. Não escondo e nem quero esconder. Estava com essa vontade porque tenho recebido muito amor e relatos de muita gente que passa por isso sozinha. Alguém em casa vai saber que não está sozinha."