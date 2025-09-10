Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Tatá Werneck faz as pazes com Fiuk e Gkay

O encontro contou ainda com a participação de Márcia Goldschmidt e Christina Rocha como mediadoras

Estadão Conteúdo

O último episódio da nona temporada do Lady Night, exibido na noite dessa terça-feira, 9, no Multishow, foi marcado por reconciliações. Tatá Werneck retomou a amizade com Fiuk e Gkay durante o quadro Tatasos de Família, uma paródia do clássico Casos de Família. O encontro contou ainda com a participação de Márcia Goldschmidt e Christina Rocha como mediadoras, e entregou momentos de emoção e até selinhos.

Desentendimento com Fiuk

A reconciliação começou com Fiuk. A apresentadora relembrou a participação do cantor em dezembro de 2021, que resultou em um afastamento entre os dois. "Fiuk foi muito corajoso, porque era um programa durante a pandemia. Era a primeira vez que eu saía de casa depois que o Paulo Gustavo tinha partido. Estava muito nervosa", contou Tata.

VEJA MAIS

image Tatá Werneck chora ao revelar abuso: 'Eu estava desesperada'; veja
Apresentadora se emocionou durante a entrevista com Débora Falabella ao lembrar situação vivida.

image Tatá Werneck é criticada por doar cestas básicas e rebate: 'doo todos os meses e não divulgo'
A postagem que deu origem à questão foi feita no perfil da instituição, em foto com o ator Marcos Oliveira

image Tatá Werneck chora ao relembrar relacionamento tóxico

Ela recordou ainda que o clima no estúdio não foi dos melhores: "Fiz uma pergunta que ele não gostou e uma das pessoas da plateia falou que tinha sido esquisito. Mandei três versões do episódio para a assessoria".

Fiuk, por sua vez, disse não se lembrar dos detalhes, mas explicou o contexto: "Estava realmente num momento muito delicado. Ser filho de alguém conhecido é muito legal, tem um lado muito bom, de verdade, mas tem um lado que vem junto que é muito complicado. Não sei se o convite veio de você ou da produção, mas já tinham me convidado algumas vezes. Sempre tive receio, até por entender que são perfis diferentes."

O cantor admitiu que pensou em deixar a gravação e se surpreendeu ao ver que o episódio foi noticiado antes mesmo de ir ao ar. Tatá reagiu de forma séria: "Não fui eu! Juro pela saúde da minha filha. Não faço isso. Não soltei nota alguma. Jamais faria isso. Nunca."

O mal-entendido terminou em pedido de desculpas e reconciliação. "Gostava de você, depois daquele dia fiquei bolada e depois voltei a gostar", disse Tatá, recebendo o abraço de Fiuk.

Gkay fala sobre críticas após participação

Em seguida, foi a vez de Gkay falar sobre sua passagem pelo programa em 2022. A influenciadora se emocionou ao relembrar a repercussão negativa de sua participação.

"A Tatá sempre foi minha ídola (sic), uma grande referência. Ela sabe. Quando recebi o convite para participar, minha vida virou o programa da Tatá. Lembro muito do sentimento quando vim, porque estava em completo êxtase. A Tatá é uma apresentadora muito rápida e eu também sou muito rápida", iniciou a influenciadora.

"Quando saiu o programa e as pessoas começaram a assistir, jogaram um hate muito louco. Na verdade, parei de seguir a Tatá depois de muito tempo, porque fiquei com essa associação do programa. Via os cortes e pensava: Será que foi tão ruim o que eu fiz?", lembrou.

Gkay admitiu que o afastamento foi motivado pela frustração: "O que me doeu mais foi a decepção."

Tatá também abriu o coração, lembrando de sua experiência no Domingão do Faustão: "Quero fazer um programa de comédia para alegrar as pessoas. Elas não ousam mais, porque têm medo do cancelamento". A conversa terminou em um abraço emocionado entre as duas.

Tatá ainda distribuiu selinhos em Márcia Goldschmidt, Christina Rocha e Fiuk. Ao final, a apresentadora resumiu o momento com bom humor: "Hoje posso dizer que sou amiga de Fiuk e Gkay".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TV

Lady Night

Tatá Werneck

Fiuk

Gkay
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INÉDITO

HQMix 2025: Artistas nortistas batem recorde de indicações ao 'Oscar dos quadrinhos brasileiros'

Pela primeira vez, artistas e obras da região Norte somam 14 indicações à premiação

10.09.25 9h00

VISITAÇÃO GRATUITA

‘As cores da Amazônia’ traz acervo de Paulo Henrique Lobo para exposição em Belém

Curadoria de Jorge Eiró reúne obras de diferentes estilos que retratam a identidade amazônica. Rose Maiorana participa com ‘Aflorar Amazônico’, mostrando a força e delicadeza da floresta

09.09.25 21h40

SERÁ!?

VÍDEO: Thais Sousa instiga fãs ao ‘revelar’ par famoso no Dança dos Famosos

Internautas apontam Rodrigo Faro e Silvero Pereira como possíveis parceiros da coreógrafa paraense

08.09.25 19h24

CULTURA

Música amazônica, brasilidade e artistas globais marcam os 20 anos do Festival Se Rasgum

Evento realizado hoje terá dois palcos, DJs, ativações culturais e mais de dez horas de programação no Porto Futuro

06.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Eita!

Iza vira assunto na web após Yuri Lima compartilhar foto de mulher

A cantora Iza voltou a ter seu nome em destaque nas redes sociais nesta terça-feira (9), meses após reatar o namoro com Yuri Lima

10.09.25 0h25

CULTURA

Psica 2025 celebra a cultura pan-amazônica: Dona Onete, Martinho da Vila e Jorge Aragão em Belém

Festival ocorrerá de 12 a 14 de dezembro no bairro histórico da Cidade Velha e no estádio Mangueirão

10.09.25 8h00

REVELAÇÃO

Paolla Oliveira fala sobre possibilidade de ficar com mulheres: ‘O nunca já morreu’

A atriz comentou também sobre a idealização do público em torno do relacionamento dela com Diogo Nogueira

09.09.25 21h37

TRETA

Após 'briga' entre Simone Mendes e Manu Bahtidão, Carlinhos Maia desmente culpa e se arrepende

Cantoras moram no mesmo condomínio em São Paulo; rumores sobre desentendimento surgem nas redes sociais

09.09.25 21h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda