Suspeito de furtos é morto pela polícia em Igarapé-Açu

Suspeito por vários furtos em Igarapé-Açu, Olailson conhecido como “Skank” foi morto por policiais militare após confronto. O caso ocorreu por volta das 17h da última quarta-feira (26/06), no município do nordeste paraense.

De acordo com a página Correio do Norte, militares do 19° Pelotão foram informados de que Skank teria sido visto em atitude suspeita no bairro da Colina. Olailson era suspeito por vários furtos na cidade. Ele estava correndo na rua e em seguida entrou em uma casa de barro abandonada.

Segundo relato da polícia, ao perceber a aproximação da guarnição, Skank efetuou um disparo com uma arma de fogo caseira. Os policiais então revidaram a agressão. Ele foi atingido e socorrido, mas veio a óbito na unidade de saúde.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que Olailson morreu após confronto com a Polícia Militar. Armas de fogo foram apreendidas. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Igarapé-Açu.