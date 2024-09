Sula Miranda tem celular roubado enquanto fotografava Claudete Troiano em limusine

A cantora Sula Miranda passou por um susto na manhã desta segunda-feira (2) enquanto participava de uma gravação na rua Traipu, localizada no bairro do Pacaembu, em São Paulo. Enquanto fotografava a amiga e apresentadora Claudete Troiano ao lado de uma limusine, Sula teve seu celular furtado por um homem que passava de bicicleta. O momento foi registrado por uma câmera de segurança da rua.

No vídeo, é possível ver a cantora tirando uma foto de Claudete quando o ladrão se aproxima rapidamente e arranca o celular das mãos de Sula. Logo após o ocorrido, a irmã de Gretchen usou suas redes sociais para compartilhar um vídeo gravado momentos antes de participar de um programa na Rede Vida, onde aparecia ao lado de Claudete Troiano, Claudia Tenório, o cantor Ovelha e outras personalidades.

VEJA MAIS

Claudia Tenório, que também estava presente na gravação, comentou sobre o roubo em um vídeo postado em seu perfil no Instagram. Segundo a apresentadora, todos aguardavam na entrada da emissora para iniciar a gravação de um programa comemorativo quando o incidente aconteceu. Ela mencionou ainda que a câmera estava ligada no momento do ocorrido.

O caso foi registrado na Delegacia Eletrônica e posteriormente encaminhado ao 23º Distrito Policial de Perdizes, que investigará o ocorrido. Até o momento, não há informações sobre a recuperação do aparelho ou a identificação do assaltante.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)