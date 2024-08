Gretchen retorna a Belém e planeja show com artistas paraenses

A cantora Gretchen virá a Belém para participar do Círio de Nazaré, que ocorre no segundo domingo de outubro. Casada com o músico paraense Esdras de Souza, Gretchen irá cumprir a promessa que fez à Nossa Senhora de Nazaré.

“Chego no dia 08 de outubro e fico até novembro. Minha promessa é para o resto da vida. Foi a promessa que fiz para casar com o Esdras. Então, sempre vou ter que vir”, disse Gretchen com exclusividade ao O Liberal. A artista permanecerá na capital até novembro para produzir um novo show com músicos de Belém.

Gretchen pretende convidar as cantoras Nicinha e Suelene, da banda Warilou, e o cantor Daniel Araújo para participarem do show, além de outros artistas paraenses. “Estamos definindo data e local. Os músicos, o Esdras já está organizando, mas com certeza queremos o Trio Manari, o Jacinto e a direção do Luiz Pardal”, afirmou.

Gretchen e Esdras se casaram em setembro de 2020. Em janeiro de 2023, o casal celebrou a união em um ritual de pajelança em Soure, na Ilha do Marajó, e pretende visitar o local este ano. “Este mês, quero aproveitar para curtir muito o Pará. Vou para o Marajó encontrar nossa pajé, e com certeza vamos a Alter do Chão passar uns dias nos Chalés do Saulo. Matar a saudade mesmo”, finalizou.