Claudete Troiano recorda: 'Perdi meu programa de forma injusta na Band'

Claudete Troiano revelou que ainda guarda mágoa da Band após cinco anos de encerramento do programa "Pra Valer", que era apresentado por ela. Pois, na ocasião, a filha dela, Marcela, havia sido presa por porte de drogas. Atualmente, ela apresenta o "Vou te Contar", na RedeTV!.

"Foi um dos piores períodos, por isso eu perdi de uma forma muito injusta o meu programa na Bandeirantes. Quando eu mais precisei de um microfone me tiraram. Eu vi o nome da minha fillha nas páginas dos jornais como traficante. O que esqueceram de publicar foi que ela foi inocentada", disse ela em entrevista ao canal de Luciana Liviero, no Youtube.

Claudete afirma que, na época, a filha alugou um ônibus para viajar com amigos, mas durante uma abordagem da polícia, um dos passageiros jogou a droga na bolsa dela. "(A droga) nem era dela. Estava no ônibus alugado por ela, porque era para comemorar um aniversário e eles iam para um evento. Então, essas pessoas, esses jovens, a maioria estudantes, assim como ela era também, eles dormiam aqui em em casa. Mas sempre tem o amigo do amigo que aproveita e levou (drogas). O que importa é o que eu sei", lembrou.



"Tudo serve de lição. Foi muito prejudicial pra mim, para ela, para todos nós. O que importa é a gente saber. Eu contava mais com os amigos de imprensa. Assim como colocaram isso (prisão), que colocassem absolvida pela justiça, mas isso ninguém lembra. Mexe comigo principalmente por isso", afirmou.