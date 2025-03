'Sublime': Conheça o novo clipe de Azuliteral em parceria com Malu Guedelha

A cantora e compositora Azuliteral lança o clipe de "Sublime" nesta sexta-feira (28), seu mais novo trabalho em parceria com Malu Guedelha. A produção audiovisual reforça a essência da música, que reflete sobre a beleza da imprevisibilidade da vida e a aceitação do presente. "O mistério sublime é a vida que se revela momento a momento, o que faz tudo ser sublime", afirma Azuliteral.

A composição de "Sublime" surgiu como uma extensão do conto “Descobrindo o sublime no trivial”, escrito pela própria artista. Segundo ela, a música aborda a solitude da mulher e a celebração dos momentos em que se sentem bem consigo mesmas. "É como se 'Sublime' pudesse tocar logo depois que a personagem Lis pensa a última frase do conto: ‘No dia que a vida não for um mistério, eu perdi’", detalha. A mensagem da música é um convite para reconhecer e abraçar a fluidez da vida, trazendo alegria ao processo de autodescoberta e liberdade.

O videoclipe reforça essa ideia por meio de uma estética de elevação espiritual feminina: "O ambiente reflete essa concepção de algo sublime, etéreo. É como se Malu e eu estivéssemos suspensas a ponto de acessar esse outro lugar em que podemos encontrar a alegria de ser quem somos", comenta Azuliteral. O visual busca transmitir a leveza e a força da música, valorizando a identidade e a expressão das artistas.

A cantora paraense Malu Guedelha compartilha a autoria da composição com Azuliteral e afirma que Sublime é sobre empoderar-se e reconhecer a própria grandeza: “Tudo isso se potencializa quando são duas manas que se juntam. Gravar esse trabalho ressoa fortemente essa grandeza em mim”.

A escolha rítmica de Sublime também carrega significados profundos. “A canção é uma conga de ijexá, ritmo de origem iorubá que se entrelaça com diversos gêneros afro-brasileiros, como o afoxé, o maracatu, o samba-reggae e o axé. O ritmo foi preservado pelas religiões de matriz africana e, no Brasil, especialmente pelo candomblé nagô e pela capoeira", explica Azuliteral. A percussão envolvente e a melodia fluida fazem da canção um convite à dança e à celebração da ancestralidade.

Com esse lançamento, Azuliteral e Malu Guedelha não apenas apresentam uma nova música, mas criam uma experiência sensorial e filosófica sobre estar presente e entender o fluxo da vida. O clipe estará disponível no YouTube a partir das 12h no canal oficial de Azuliteral e promete envolver o público em sua atmosfera reflexiva.

Sobre o álbum

“Fluxa”, uma variação feminina do termo fluxo, nasceu de um movimento interno de Azuliteral em buscar as razões pelas quais segue criando arte e atribuindo sentidos profundos a tudo o que lhe atravessa. “Incluo a terminação em “a” pra chamar O Feminino pra dentro desse fenômeno. Aproveito a energia criativa do movimento contínuo da água para trabalhar o argumento central do álbum: tudo é transitório, o eu é transitório. Gosto muito de estar em movimento. Sou guiada pelo poder do espaço. Viajar, experienciar, acessar na solitude da distância a minha eu mais pura. Mas também gosto muito de voltar, tanto pro lugar de partida, quanto passar pelos mesmos caminhos e revisitar pensamentos e memórias. Eu sou Fluxa, transitória, inconstante e fluente.”, descreve a artista. As canções do álbum seguem sonoridades diferentes para alinhar com cada momento da vida da artista, trazendo os gêneros musicais MPB, MPP e BRock.

“Fluxa”, de Azuliteral, foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da lei estadual de incentivo à cultura do Pará (Semear), ao lado de nomes como Daniel ADR, Elas no Comando, Flor de Mureré e Festival Lambateria. No Estado, a plataforma já ofereceu recursos para mais de 80 projetos até 2022, em diferentes formatos e estágios de carreira, como Dona Onete, Nic Dias e os festivais Mana, Lambateria e Psica.

Serviço: “Sublime”, novo clipe de Azuliteral

Disponível no perfil oficial da artista no YouTube.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)