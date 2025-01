Azuliteral lança videoclipe 'Flores' e destaca banhos de cheiro; saiba mais!

A multiartista Azuliteral lançará o videoclipe da música “Flores” nesta sexta-feira (24), através da plataforma de apoio cultural Natura Musical. A canção é inspirada na prática dos banhos de cheiro, que utilizam flores e ervas para diversas finalidades, como limpeza e purificação.

“Em Flores, fazemos referência ao banho de cheiro, muito popular em nossa região, tanto em contextos religiosos quanto culturais, originando-se dos costumes afro-caboclos, as chamadas ‘pajelanças’, bem discutidas por Eneida de Moraes em sua obra Banho de Cheiro”, explica Azuliteral. Este novo trabalho surge um mês após o lançamento do clipe de “Jazz Mulher”, que aborda a redução das mulheres na sociedade sob várias perspectivas.

Em contraste, “Flores” representa um momento de libertação. A artista detalha: “Na minha visão, sair de contextos abusivos envolve processos de limpeza e reconexão consigo mesma.”

VEJA MAIS

Crítica Social

Além disso, Azuliteral menciona que as flores são citadas de maneira crítica na canção, fazendo alusão ao gesto anual de presentear mulheres com flores no Dia Internacional da Mulher. Este dia é marcado por políticas e costumes que prometem muito, mas entregam pouco. Para expressar essa crítica no clipe, a artista remove as flores que cobrem seu corpo, simbolizando a rejeição às flores recebidas e a conclusão do processo de limpeza: “Não mais preciso esconder meu corpo sob elas; estou liberta da imposição de ser delicada como as flores também são.” A direção artística do clipe é assinada pela produtora Kamila Ferreira.

Estilo Musical

“Flores” incorpora a essência da bossa nova, com a guitarrada como instrumento principal da canção. Este instrumento é uma presença constante nas músicas do álbum “Fluxa”, destacando a regionalidade das composições. O público poderá assistir ao clipe de “Flores” a partir das 12h desta sexta-feira, 24, no canal oficial da artista no YouTube. O álbum sonoro “Fluxa” já está disponível nas principais plataformas musicais.

Sobre o álbum

“Fluxa”, uma variação feminina do termo fluxo, nasceu de um movimento interno de Azuliteral em buscar as razões pelas quais segue criando arte e atribuindo sentidos profundos a tudo o que lhe atravessa. “Incluo a terminação em “a” pra chamar O Feminino pra dentro desse fenômeno. Aproveito a energia criativa do movimento contínuo da água para trabalhar o argumento central do álbum: tudo é transitório, o eu é transitório. Gosto muito de estar em movimento. Sou guiada pelo poder do espaço. Viajar, experienciar, acessar na solitude da distância a minha eu mais pura. Mas também gosto muito de voltar, tanto pro lugar de partida, quanto passar pelos mesmos caminhos e revisitar pensamentos e memórias. Eu sou Fluxa, transitória, inconstante e fluente.”, descreve a artista. As canções do álbum seguem sonoridades diferentes para alinhar com cada momento da vida da artista, trazendo os gêneros musicais MPB, MPP e BRock.

Sobre a Natura Musical

Natura Musical é a plataforma cultural da marca Natura que valoriza a música como um veículo de bem-estar e conexão há 18 anos. Desde seu lançamento em 2005, o programa investiu mais de R$ 190 milhões no patrocínio de mais de 600 artistas e projetos em todo o Brasil, promovendo experiências musicais que refletem a pluralidade cultural do país. Em parceria com festivais e a Casa Natura Musical, a plataforma fomenta encontros transformadores. Para saber mais sobre o programa, siga-nos nas redes sociais: @naturamusical.