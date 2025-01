Muita Onda: banda paraense lança videoclipe autoral; veja

O videoclipe “LUV AND I HATE U”, lançado nesta sexta-feira (10) pela banda Muita Onda, é uma produção audiovisual realizada pelos artistas paraenses Felipe Borges, Hassan Souza e Ìcaro Palha. A obra marca a estreia da banda e apresenta uma proposta que combina bom humor e melancolia.

De acordo com os integrantes da banda, a narrativa visual do videoclipe vai além da música, reforçando a combinação de opostos e revelando um equilíbrio entre leveza e profundidade. Felipe e Hassan explicaram que a ideia original era inovar o cenário musical do estado, mesclando sentimentos que refletem a essência do grupo, que gosta de explorar a dualidade em suas produções.

"O objetivo da banda é trazer um novo rosto ao cenário musical paraense. Buscamos abordar uma variedade de temas universais de maneira descontraída e reflexiva, com o intuito de conquistar o público por meio da autenticidade e inovação", afirmou Felipe.

‘’Com “LUV AND I HATE U”, o Muita Onda não apenas apresenta um som distinto, mas também estabelece sua identidade artística no cenário musical. A banda promete continuar surpreendendo com suas criações, sempre em busca de novas formas de expressar sua visão através da música’’, destacou Hassan.

Confira o videoclipe

Como nasceu a 'Muita Onda'

O grupo apresenta um som autêntico e envolvente, refletindo a forte conexão entre seus integrantes e suas diversas influências musicais. O projeto nasceu da amizade entre os estudantes de comunicação Felipe Borges e Hassan Souza, que cursam Jornalismo e Publicidade. Entre muitas afinidades, eles descobriram que o amor pela música era um sentimento especial que desejavam unir aos seus conhecimentos em comunicação.

A formação da banda ganhou força durante um trabalho acadêmico, onde conheceram o terceiro integrante, também estudante de Jornalismo. A paixão de Ìcaro pela música e sua conexão com a comunicação o levaram a se juntar ao grupo, consolidando a formação da banda.

As influências musicais dos integrantes vão desde o Hip Hop até o Reggae, resultando em uma mistura autêntica e singular. Essa diversidade reflete a individualidade de cada membro e a vontade do grupo de desafiar fronteiras artísticas. Inicialmente, o foco era criar um grupo dedicado exclusivamente ao Rap, estilo que os inspirou no início. No entanto, a curiosidade e o desejo de explorar novas sonoridades os levaram a ampliar seus horizontes.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)