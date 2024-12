Markinho Duran e Banda Mahi lançam single “Até o Fim”; saiba onde ouvir

Nesta sexta-feira (6), o público não apenas do Pará, mas de todo o Brasil, receberá um feat especial entre o paraense Markinho Duran e a Banda Mahi. Juntos, eles lançarão o single "Até o Fim" nas plataformas digitais, embalado pelo tão amado Pop Rock com influências internacionais. A banda Mahi, que tem como vocalista a atriz e cantora Rafaella Guarany — conhecida por ter apresentado o programa Big Brother por cinco anos e por suas participações em novelas — traz uma nova sonoridade ao cenário musical.

Markinho Duran e Banda Mahi (Imagem/Reprodução)

Parceria inédita

Em uma colaboração inédita entre Belém do Pará e o Rio de Janeiro, os artistas se reuniram para produzir uma música que fala sobre os desafios da vida. Segundo Léo Jack, integrante da banda Mahi, "'Até o Fim' é uma emocionante fusão do Pop Rock brasileiro, conduzida pela energia contagiante da banda Mahi e de Markinho Duran." A canção explora o tema da perseverança, abordando com sensibilidade a luta por sonhos e a resiliência diante das adversidades.

Melodia envolvente

O single mescla uma melodia envolvente com arranjos bem construídos, equilibrando momentos de introspecção com explosões emocionais que cativam o ouvinte do início ao fim. "A letra aborda sentimentos universais de superação e esperança, temas que facilmente ressoam com o público", complementa Léo Jack.

Autenticidade e química musical

Sobre a parceria entre Markinho Duran e a banda Mahi, os artistas ressaltam que "a colaboração traz autenticidade e química que enriquecem a produção". A Mahi tem se destacado não apenas pela sua qualidade musical, mas também pelo seu engajamento em causas importantes, como a valorização da família, do romantismo e dos relacionamentos amorosos. A banda já lançou 10 músicas autorais em parceria com artistas como Buchecha, Ronnie Marruda e Milton Guedes, explorando estilos que vão desde Melim até Bruno Mars e U2.

Trajetória de Markinho Duran

Markinho Duran começou sua carreira no auge da década de 1980, mais precisamente em 1987. Após suas primeiras experiências em alguns grupos musicais, ele integrou a banda "Violetha Púrpura", uma das mais representativas do gênero rock no Pará, que fez sucesso entre os anos de 1990 e 1994. Em 1989, antes de sua passagem pela Violetha Púrpura, Markinho fez parte da banda Arkadia, onde compôs a música "Tarde Demais", em parceria com a cantora Lucinnha Bastos — um clássico da música paraense.

Seguindo sua trajetória musical, ele também integrou a banda Alternativa, onde arrastou multidões durante suas apresentações em trios elétricos na Ilha de Mosqueiro. Desde 1997, Markinho decidiu seguir carreira solo e se consagrou como um dos maiores representantes do pop rock paraense. Ao longo de sua carreira, já se apresentou nos maiores festivais de música dentro e fora do estado e dividiu palco com grandes artistas nacionais como Lobão, Cidade Negra, Capital Inicial, Barão Vermelho, Roupa Nova, Guilherme Arantes, Ira e Nando Reis. O artista acumula prêmios e indicações nas principais premiações culturais do Pará.

Serviço

O paraense Markinho Duran e a banda carioca Mahi lançam o single “Até o Fim” nesta sexta-feira (6) nas plataformas digitais. O videoclipe da banda será lançado na próxima semana, prometendo uma conexão rica entre os dois estados brasileiros.