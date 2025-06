Studio de Artes Clayton Faber é inaugurado com proposta de aproximar o público do universo artístico

O artista plástico, poeta e designer autodidata Clayton Faber, paulista radicado em Belém, inaugurou na noite desta sexta-feira (27) o Studio de Artes Clayton Faber, no Shopping Pátio Belém, no centro da capital paraense. O espaço está localizado no 3º piso do centro de compras, ao lado da loja Leitura e em frente ao Café As Mulatas, e poderá ser visitado gratuitamente pelo público até dezembro deste ano, no horário de funcionamento do shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 22h.

Emocionado, Clayton falou sobre a importância da abertura do espaço em sua carreira artística. “Venho perseguindo um pouco de reconhecimento, correndo atrás. Isso aqui é um passo muito importante que estou dando hoje. Me sinto muito feliz em poder oferecer isso para Belém”, afirmou.

No mais novo ateliê da cidade, o público encontra a exposição “Imaginário”, composta por dezenas de obras do artista, que reúne técnicas e estilos diversos em uma proposta que convida o visitante a respirar arte e mergulhar em um universo de sensações visuais. O título da mostra acompanha o artista plástico desde sua primeira exposição individual, realizada em dezembro de 2021, e sintetiza o espírito experimental e imaginativo de seu trabalho.

O público no estúdio encontra a exposição “Imaginário”, composta por dezenas de obras do artista, que reúne técnicas e estilos diversos em uma proposta que convida o visitante a respirar arte e mergulhar em um universo de sensações visuais (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo Clayton, mais do que um local expositivo, o estúdio funciona como um espaço de vivência artística. Ele revelou que a deia de abrir o espaço surgiu da vontade de criar um ponto de encontro acessível e permanente para a arte em um espaço comercial. “A gente vê lojas com tapetes, quadros decorativos, mas não um lugar dedicado só à arte. Aqui, as pessoas podem ver, sentir e até conversar sobre arte. A proposta é que seja também um espaço para reunir artistas e refletir sobre o processo criativo”, explicou.

A relação de Clayton com a arte começou de forma inesperada, em meio à pandemia da Covid-19. Em 2020, durante o isolamento, ele passou a trabalhar com marcenaria de maneira informal e descobriu habilidades manuais que até então desconhecia. “Eu comecei a brincar com madeira e fiz uma mesinha sem parafusos, só encaixes. Foi uma criação minha. Aí veio a vontade de pintar”, relembrou.

Clayton ao lado dos filhos Leonardo e Ana Helena Haber (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Foi nesse período que pintou um muro azul em sua casa, no bairro de Icoaraci, e decidiu cobri-lo com nuvens. “Eu sou portador de Parkinson, e quando olhei aquele azul, pensei: vou pintar nuvens para lembrar que o céu é o limite. E fiz isso. Duas semanas depois, uma pessoa influente viu as nuvens durante uma live e perguntou quem tinha pintado. Quando eu disse que era a minha primeira pintura, ele me incentivou a seguir. E eu acreditei”, relembrou emotivo.

Desde então, a carreira de Clayton ganhou impulso. Em agosto de 2020, ele pintou sua primeira tela. Três meses depois, foi convidado a participar de uma exposição internacional: enviou duas obras para uma galeria brasileira na Alemanha, onde permanecem até hoje como parte do acervo. Atualmente, ele já realizou três mostras individuais e participou de exposições coletivas em Belém, Porto Alegre, Búzios, Petrópolis, Rio de Janeiro e na própria Alemanha. Suas obras já foram adquiridas por colecionadores em mais de 15 países.

Clayton com Dorotéia Ribeiro e Ivo Roberto Ribeiro (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Belém, cidade que o acolheu há alguns anos, ocupa um lugar central em sua trajetória. O artista afirma que se sente especialmente tocado pelos contrastes e pelas nuances da capital paraense. “A cidade me encanta com seus contrastes. Isso, para um artista, é muito importante. Nós temos um olhar curioso, atento, e essa cidade é rica em detalhes. É o povo, a receptividade, a alegria. É uma simbiose muito legal”, afirmou.

Com o estúdio aberto ao público, Clayton espera oferecer uma experiência artística inclusiva e acessível. “Às vezes eu começo a pintar sem saber o que vai sair. A arte é isso: um processo aberto. Quero que as pessoas também vejam como nasce uma ideia, como uma pintura se transforma. Arte não é só o quadro pronto, é o caminho até ele”, disse.

Troca de conhecimento

Uma das atividades que promete movimentar o espaço é o curso de pintura que será ministrado pelo próprio artista. Autodidata, Clayton convida os alunos a explorarem sua criatividade e desenvolverem seus talentos artísticos em um ambiente de troca e liberdade expressiva.

Mais informações sobre o curso e demais atividades podem ser obtidas diretamente pelo perfil do artista no Instagram: @claytonfaber_artdeco.

SERVIÇO

Studio de Artes Clayton Faber

Local: 3º piso do Shopping Pátio Belém (ao lado da loja Leitura);

Visitação: até dezembro deste ano;

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 12h às 22h;

Entrada gratuita.