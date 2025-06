Artista plástico Clayton Faber inaugura estúdio de artes em Belém

A partir de imagens produzidas por um artista plástico e expostas em um espaço definido, pessoas podem se ver, (re)descobrindo emoções e sentimentos, tendo novas ideias. Aí entra em cena o imaginário de cada um. Por isso, a inauguração do Studio de Artes Clayton Faber, no Shopping Pátio Belém, no centro de Belém, nesta sexta-feira (27), às 19h30, mostra-se como um momento único para esse artista plástico paulista de Limeira (SP) que adotou o Pará a fim de morar e criar pinturas expressivas, que poderão, a partir de agora, não ser apenas observadas, mas, em particular, conferida s em sua própria construção, como adianta Clayton.

A relação entre Clayton Faber e as artes plásticas é profunda, como pode ser constatado no fato de que, para ele, inaugurar o estúdio “é poder levar a arte de uma forma mais interativa e imersiva ao público”. “Esta iniciativa poderá alcançar a todos que visitam o shopping, e todos poderão ter a oportunidade de ver o artista em ação e, ainda, poder participar desse processo criativo”, detalha Clayton. O estúdio funcionará durante o expediente normal do Pátio Belém.

A inauguração desse novo espaço artístico em Belém vai ocorrer com uma mostra de trabalhos com vários estilos praticados pelo artista. Essa exposição intitula-se “Imaginário”. O título segue com Clayton desde a sua primeira exposição em dezembro de 2021.

Ele constatou seu potencial nas artes plásticas em plena pandemia da Covid-19 em 2020. “Eu me descobri artista quando decidi pintar nuvens no muro do quintal de casa para eu sempre me lembrar que ‘o Céu o Limite!’. Depois de alguns dias, o influencer Lufe Gomes viu essa parede em uma Live de que participei e disse que meu trabalho era muito bom para quem nunca havia pintado antes e que eu deveria investir nisso. Como eu sempre fui um admirador de artes, mergulhei nesse propósito de cabeça”, relata Clayton.

Temas variados em pinturas expressivas compõem o universo do artista plástico Clayton Faber (Foto: Reprodução)

No mundo

Nos quadros desse artista plástico as técnicas predominantes são Acrílica sobre Canvas e Acrílica sobre Papel Canson Montval 300g. Autodidata, Clayton gosta muito de experimentar e, aí, trabalha e mistura estilos, entre os quais Abstrações e Arte Naïf com Impressionismo.

Essa criatividade faz muito bem a Clayton, que, inclusive, convive com o Parkinson. “A arte vem se mostrando uma forte aliada ao combate à minha condição de saúde. Ela me traz prazer e me permite ter paz durante o processo de criação, e isso é muito importante para os portadores de Parkinson”, pontua o artista plástico.

Aos 62 anos, Clayton Faber já fez três mostras individuais e já participou de mostras coletivas na Alemanha, Porto Alegre (RJ), Búzios (RJ), Belém, e agora, no Rio de Janeiro e Petrópolis (RJ). “As próximas terão a participação de uma obra minha em 27 países da Europa durante o período de três anos”, revela.

“Esse projeto é chamado ‘Art 100 Para Todos’ (Casa 100+) e inicia sua jornada no Brasil, levando inclusão e valorização de artistas emergentes ao coração do Rio de Janeiro, de 24 a 30 de junho, no Espaço BB – Shopping Cassino Atlântico, em Copacabana. Em seguida, a mostra se desloca para Petrópolis, onde ficará exposta de 2 a 6 de julho, consolidando a primeira etapa de um ambicioso itinerário artístico que, mais tarde, cruzará o oceano em direção à Europa. Entre julho e outubro de 2025, o projeto levará as obras selecionadas a oito cidades, incluindo Barcelona, Porto, Lisboa, Amsterdã e Berlim”, ressalta Clayton.

A obra em exposição no Rio é “Quatro Momentos”, da série “Espelho da Alma”. Pintar para ele significa “eu poder contar ao mundo quem sou eu e o universo que me habita”. Há 16 anos no Pará (15 em Castanhal e há pouco mais de um ano em Belém), Clayton diz que “a abertura do Studio já começa a me mostrar quantas possibilidades existem para divulgar e expandir o meu trabalho; me sinto muito feliz em poder ter um local com tamanha exposição”.

Serviço:

Inauguração do Studio de Artes Clayton Faber

Em 27 de junho de 2025, às 19h30

Local: Shopping Pátio Belém

Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos, Belém-PA

No 3º Piso, ao lado da Loja Leitura

e em frente ao Café As Mulatas e à Dayso