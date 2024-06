Sorriso Moleque comemora 20 anos com show neste sábado (15), em Belém

A banda de pagode Sorriso Moleque comemora 20 anos com um show especial neste sábado (15), no Bar da Katedral, localizado bairro do Reduto, em Belém. A programação conta com um repertório de pagode dos anos 90, sucessos autorais e participação da cantora Karenzinha, de Fortaleza (CE). A banda Samba On e o pagode paraense Nosso Tom serão atrações de abertura do evento.

O integrante da banda Tiago Coutinho relembra a trajetória das últimas duas décadas. “O Sorriso Moleque começou com uma reunião de amigos, de colégio e de bairro, com o intuito de confraternizar, de estar perto um do outro. Só que o sucesso foi grande e nós decidimos seguir a carreira. Já abrimos diversos shows nacionais, entre eles Sorriso Maroto, Tiaguinho, Pericles, Exalta Samba, Alcione. Revelação, Jeito Moleque, Enemigos da HP e Belo. Fomos a primeira banda de pagode do estado do Pará a participar do Sairé, em Santarém também”

Ele destaca as principais atrações da noite especial: “A gente montou um repertório muito voltado para os anos 90, que chamamos de época de ouro do pagode, justamente para celebrar a nossa carreira de uma forma que relembre todos os sucessos que tocamos. Vamos tocar muita música autoral também do Sorriso Moleque, nós temos CD gravado, temos DVD. E a expectativa é enorme para o grande público no Bar da Katedral. Estamos trazendo também a cantora Karenzinha, diretamente de Fortaleza, que está fazendo um grande sucesso com o álbum ‘Tudo é Goxxxtoso no Pagode’, em que ela transforma todos os tipos de música em pagode”.

Como novo projeto, a banda paraense lançou a música “Eu tô em outra”, que já está tocando em todas as rádios de Belém. “Vamos fazer uma grande surpresa durante a apresentação dessa música”, promete Tiago.

Eva Pires (estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)