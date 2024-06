'Arraiá Bateu Saudade' vai misturar pagode com São João em Belém

Neste domingo (07), uma festa diferente vai levar músicas nostálgicas de pagode junto à temática dos festejos juninos. Trata-se do Arraiá “Bateu Saudade” que será realizado no Bar da Katedral, localizado na Rua 28 de setembro, bairro do Reduto, em Belém.

A programação promete ser agitada para o público presente com as apresentações das bandas Baladeros, Bateu Saudade e De Bobera.

O Bateu Saudade se trata de um projeto que reúne diversos músicos de bandas de pagode de sucesso em Belém, as quais surgiram no final da década de 90 e anos 2000.

De acordo com Rodrigo Monteiro, um dos idealizadores do projeto, a ideia é trazer o saudosismo de músicas do passado de uma maneira alegre e envolvente com o público.

“Esse projeto tem o objetivo de reunir vários músicos do cenário do pagode paraense. Tem ex-integrantes do Jeito Inocente, Vaguinho DB, entre outros”, destaca.

Variedade musical não irá faltar no 'Arraiá Bateu Saudade' (Foto: Divulgação)

Apesar de serem músicos do pagode, Rodrigo afirma que a temática junina estará integrada nas músicas, uma mistura única de gêneros que promete agradar ao público.

“Nós só fazemos uma vez no mês e sempre trabalhamos uma temática. Nesta edição será a junina, por isso vamos fazer uma grande festa, com quadrilha, barraca do beijo, comidas típicas. A gente vai tocar músicas juninas e forrós no formato de pagode e a galera vai poder acompanhar tudo junto, como uma roda de samba”, salienta o idealizador.

O ingresso para essa festa diversa custa R$ 10 e pode ser adquirido pelo site Sympla ou em contato pelo número: 98191-4588

Serviço:

"Arraiá Bateu Saudade"

Data: 9 de junho (domingo)

Local: Bar da Katedral, Rua 28 de setembro, bairro do Reduto.