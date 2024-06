'Arraiá da Patroa' leva festa junina raiz com atrações diversas nesta sexta-feira

O mês de junho mal começou e as festas juninas já tomam conta de diversas programações em Belém. Nesta sexta-feira (07), o ‘Arraiá da Patroa’, na Dubai Eventos, localizada na Rodovia Augusto Montenegro, promete trazer um evento tradicional de São João com diversas atrações em um ambiente tematizado com elementos juninos.

A festa será comandada pelos DJs, Kobiçado, Dieguinho e Cayan Ribeiro, além de outras atrações. Um dos destaques da programação será o MC Davi Paiva, considerado um dos grandes astros do funk nacional.

De acordo com DJ Cayan, o evento foi pensando para trazer o sentimento contagiante do período junino, não só com as músicas tradicionais, mas também com outros gêneros populares.

“A ideia em é trazer aquela festa raiz, de ter a quadrilha, barraca do beijo, entre outras coisas, que normalmente hoje não tem mais. As vezes mesmo tendo a quadrilha, as festas não têm a pegada do Arraial de antes. A pegada é essa, trazer uma grande estrutura de aparelhagem, de palco, pra todo mundo curtir no ambiente”, explica o DJ.

DJ Cayan é um dos nomes confirmados que irá agitar o público presente na festa (Foto: Arquivo pessoal DJ Cayan)

Além das atrações musicais, quadrilhas juninas também vão se apresentar no espaço, trazendo ainda mais identidade para a festa. O público presente poderá se deliciar com comidas típicas de São João, que serão vendidas no local.

Os ingressos para a festa Arraiá da Patroa podem ser adquiridos no site ingressofly. Há opções de Pista, Vip e camarote. Os preços variam de R$ 50 até R$ 1500.

Serviço:

Arraiá da Patroa

Data: 07 de junho (sexta-feira)

Local: Dubai Eventos, Rodovia Augusto Montenegro

Horário: 21:00