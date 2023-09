Som da Liberdade estreia com peso no Brasil após grande sucesso nos EUA

Um dos filmes mais polêmicos do ano, Som da Liberdade estreiou na última quinta-feira, 21, nos cinemas brasileiros. A produção, sucesso de bilheteria nos Estados Unidos, é dirigida por Alejandro Monteverde e roteiriza um caso real de tráfico sexual de crianças.

Com um tema sensível, a produção não agrada a todos. Apesar de ser inspirado em fatos reais, o longa-metragem não segue o roteiro contado por Tim Ballard, ex-agente do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos que larga a função para combater o tráfico sexual de pessoas e inspira o filme.

Desde o lançamento em 4 de julho, o filme arrecadou mais de US$ 173 milhões nos EUA e no Canadá. Com a chegada ao Brasil, Som da Liberdade já está sendo adotado por políticos da direita, muito por conta do viés religioso.