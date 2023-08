Filmes para boas sessões de cinema

As salas de exibição estão ocupadas com grandes lançamentos como Oppenheimer e Barbie. Portanto, os cinéfilos devem procurar outras plataformas audiovisuais para assistir outros filmes. É possível encontrar algumas opções em canais de streaming, dvd ou blu ray para estimular nossa cinefilia.

DVD

A Versátil Home Vídeo continua sua contribuição com a cultura cinematográfica com lançamentos em dvd e blu ray. Ótima produções podem ser conferidas por meio dessa distribuidora como Pequeno Grande Homem (1970) de Arthur Penn com Dustin Hoffman, Raízes da Ambição (1978) de Alan J. Pakula com Jane Fonda, James Caan e Jason Robards, Má Companhia (1972) de Robert Benton com Jeff Bridges, Horas de Desespero (1955) de William Wyler com Humprfey Bogart, Apaixonados (1949) de Douglas Sirk com Cornel Wilde, Sua Única Saída (1947) de Raoul Walsh com Robert Mitchum e Eu Matei Jesse James (1949) de Samuel Fuller com John Ireland. A coleção Kurosawa Essencial é outra opção excelente da Versátil com grandes filmes do mestre Kurosawa como Rashomon (1950), Viver (1951) e Céu e Inferno (1963).

Mubi

O canal de streaming Mubi é uma das melhores alternativas para os cinéfilos. Filmes novos e clássicos estão disponíveis aos assinantes como Eraserhead (1977) de David Lynch, Rainha de Copas (2019) de May El-Toukhy, A Empregada (2010) de Im Sang-Soon, A Passageira (2015) de Salvador del Solar, Brazil O Filme (1985) de Terry Gilliam, filmes de Hector Babenco como O Rei da Noite (1975), Lúcio Flávio O Passageiro da Agonia (1977) e Pixote A Lei do Mais Fraco (1980), Dogville (2003) e Melancolia (2011) de Lars Von Trier e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro.

Prime Vídeo

O filme A Vastidão da Noite (2019) de Andrew Patterson está disponível para os assinantes do Prime Vídeo. É um filme interessante de ficção cientifica com uma história que aconteceu no período da Guerra Fria, durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. Dois adolescentes de uma cidadezinha americana são obcecados pelo rádio. Quando eles descobrem uma estranha frequência de ondas aéreas, um grande mistério da cidade começa a ser desvendado. Vale conferir!

Sucessos

Oppenheimer e Barbie continuam sua trajetória de sucesso nos cinemas brasileiros. É válido assistir esses filmes e promover bons debates.

Cinema Nacional

O cineclube Alexandrino Moreira (Casa das Artes) com apoio da Associação de Críticos de Cinema do Pará (ACCPA) exibirá o filme nacional Cidade Oculta de Chico Botelho no dia 14 de agosto com entrada franca. O filme tem trilha musical composta pelo excelente compositor Arrigo Barnabé.

Seminário

O Seminário de Crítica Cinematográfica promovido pela ACCPA acontecerá em Setembro na Casa das Artes. A proposta dessa ação cultural é estimular o interesse pela análise e estudo do cinema,

Dica da Semana

O Inocente de Luchino Visconti. Último filme dirigido por um dos mestres do cinema. Visconti é autor de clássicos do cinema como Rocco e seus Irmãos e O Leopardo (Cineclube SINDMEPA. Dia 08, às 19h, com entrada franca).