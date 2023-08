Festival de Cinema de Gramado 2023

O Festival de Cinema de Gramado é incontestavelmente um dos eventos mais significativos do cenário cinematográfico em nosso país. Ao longo dos anos, este festival tem proporcionado uma vitrine singular para diversos filmes, diretores, atores, atrizes e outros profissionais da indústria do cinema, permitindo-lhes alcançar reconhecimento e prestígio. Neste ano, celebramos a 51ª edição deste evento icônico.

Tive a honra de participar de uma das edições do Festival de Gramado e pude testemunhar a notável paixão que a cidade dedica ao cinema. A atmosfera é verdadeiramente encantadora. Desde as exibições cinematográficas até os encontros com as equipes de produção, passando pelos debates, os momentos de conexão com amigos e críticos de cinema de todas as partes do país, tudo isso culmina em uma experiência que intensifica o amor pela sétima arte.

É notável como o festival desperta uma profunda cinefilia, especialmente voltada para o cinema nacional. A presença de filmes brasileiros no evento estimula um sentimento de valorização da nossa produção cultural, impulsionando discussões construtivas sobre a qualidade e os caminhos da cinematografia brasileira. Em suma, o Festival de Cinema de Gramado não apenas celebra a arte cinematográfica, mas também nutre um ambiente que promove diálogos enriquecedores, conexões significativas e um amor contagiante pelo cinema em todas as suas formas e origens.

Um expressivo número de mais de mil títulos foi submetido para participar do aguardado festival deste ano. A programação é composta por uma diversidade notável: seis longas-metragens brasileiros, cinco longas documentais, cinco longas-metragens gaúchos e ainda vinte e três curtas-metragens gaúchos. Essa seleção abrangente destaca-se por oferecer uma representatividade rica do cenário audiovisual brasileiro, incorporando produções de variadas regiões do país.

A programação abarcará um total de 38 prêmios, com os cobiçados troféus Kikito, que, por sua vez, são acompanhados pelas importantes homenagens que incluem os prêmios Oscarito, Eduardo Abelis, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado.

Uma das surpresas notáveis deste ano no festival é a apresentação da série de oito episódios intitulada Cangaço Novo, que celebra sua estreia mundial no programa do evento. O ator Allan Souza Lima assume o papel principal nesta série. O elenco reúne talentosos atores, incluindo Ricardo Blat e Hermila Guedes.

Conheça as produções selecionadas para o cobiçado prêmio de melhor filme do festival: "Ângela" (São Paulo), "Mais Pesado é o Céu" (Ceará), "Mussum, O Filmis" (Rio de Janeiro), "O Barulho da Noite" (Tocantins), "Tia Virgínia" (Rio de Janeiro) e "Uma Família Feliz" (Paraná).

Roda de Cinema

O Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) irá apresentar o evento cultural Roda de Cinema sobre duas obras cinematográficas que provocaram diversos debates em 2023: "Oppenheimer" de Christopher Nolan e "Barbie" de Greta Gerwin. A Roda de Cinema terá minha coordenação e mediação com a participação dos professores John Fletcher, Alex Damasceno e Ricardo Evandro Martins e a advogada Natasha Vasconcelos. A Roda de Cinema sobre Oppenheimer e Barbie acontecerá no dia 23 de agosto, no Cineclube Alexandrino Moreira na Casa das Artes, às 18h30.

Retratos Fantasmas

Retratos Fantasmas" marca a mais recente contribuição cinematográfica de Kleber Mendonça Filho, e sua estreia nacional está agendada para o dia 24 de agosto. Kleber se consolida como um dos preeminentes diretores brasileiros contemporâneos, tendo em seu currículo obras notáveis como "O Som ao Redor" (2012), "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019).

Dicas da Semana

Cidade Oculta de Chico Botelho. Com Carla Camurati, Arrigo Barnabé. Inspirado nas aventuras em quadrinhos do Spirit de Will Eisner. Trilha musical de Arrigo Barnabé (Cineclube Alexandrino Moreira. Casa das Artes. Dia 21 de agosto. Sessão às 19h. Entrada franca).

O Beco das Ilusões Perdidas de Edmundo Goulding. Com Tyrone Power, Joan Blondell. Um clássico do cinema americano (Cineclube SINDMEPA. Dia 22 de agosto. Sessão às 19h. Entrada franca).