Simone Mendes afirma que prefere gastar dinheiro com comida do que com roupa

A cantora Simone Mendes, de 39 anos, afirmou durante um show que prefere gastar dinheiro com comida do que com roupas.

O vídeo do relato começou a circular nas redes sociais durante esse fim de semana.

"Hoje eu coloquei esse macacão lindo para vocês e ele é da Shein, R$89,90! Eu sou uma mulher econômica! Você está pensando que vou gastar dinheiro com roupa? Eu gasto dinheiro é com comida! Eu gosto de comer! Um açaí, um peixinho, um camarão, um filhote, uma cervejinha gelada. E nós estamos 'junto e misturado'", garantiu, bem-humorada.