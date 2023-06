Grandes artistas paraenses realizam show solidário para Simone Almeida

Um show solidário para Simone Almeida será realizado na próxima quinta-feira, 15, no Boteco Santa Matta, na Marambaia. Grandes nomes do canto e da composição do Pará como Kataryna Ávila, Adilson Alcântara, Alba Mariah, Cacau Sinimbu, Renato Rosas, entre muitos outros se reunirão para o evento que destinará a renda ajudar no tratamento de saúde da amiga e cantora. O show “Vozes da Solidariedade por Simone Almeida” está marcado para ás 21h e as mesas para quatro lugares estão sendo vendidas no valor de R$ 100,00.

Para a cantora paraense Kataryna Ávila, que está organizando o evento, a ideia central é fazer com que Sinome Almeida se sinta acolhida pelos amigos e pelo público neste momento. “Ela está se tratando de depressão e TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada) e eu quero que ela se sinta acolhida nesse momento. Como ela faz todos os anos o show dos namorados e no momento não está podendo cantar, convidei alguns amigos para podermos ajudá-la a concluir seu tratamento”, explicou a artista.

Kataryna afirmou ainda que o repertório será de músicas autorais e músicas que fazem parte do repertório de cada artista que vai do samba a MPB. “Em média serão três músicas para cada artista. Músicas que te emitem ao pensamento de força, alegria e fé. A música é contagiante e salva”, declarou. A amiga e cantora enfatiza ainda que Simone Almeida é uma grande artista paraense e de um talento magnífico. “É detentora de várias premiacões, inclusive nacionalmente. Ela marcou a vida de muitas pessoas com a sua música”, concluiu a artista.

Quem é Simone Almeida?

A paraense Simone Almeida começou em canto coral e depois enveredou pelo canto popular, onde conquistou muitos prêmios e reconhecimento. O primeiro álbum solo "Recado" foi indicado ao prêmio TIM de Música e concorreu com mais 30 CDs de música brasileira à indicação ao Grammy Latino. Simone Almeida também foi premiada como a melhor cantora paraense de MPB e melhor CD de MPB, no I Prêmio Cultura de Música. Foi uma das 50 artistas contemplados pelo Programa Rumos, do Instituto Itaú Cultural, e concorreu ao 8º Prêmio VISA de Música Brasileira – edição vocal, sendo a única representante do Norte do país.

Na carreira de Simone também há participações em shows memoráveis de Belém como “Mulheres”, “Mulher e Amada”, “Peças Íntimas” e “Mulheres II”. Ao lado de Nilson Chaves e Marco André, excursionou pela Amazônia Legal com o show “Tambores da Amazônia”. No repertório de Simone há grandes homenagens a compositores amazônicos de destaque como Ruy Barata e Waldemar Henrique.

Agende-se

Show “Vozes da Solidariedade por Simone Almeida”

Data: 15/06

Hora: 21h

Local: Boteco Santa Matta (Av. Rodolfo Chermont nº 1607, Marambaia)

Participação de Kataryna Ávila, Adilson Alcântara, Alba Mariah, Cacau Sinimbu, Renato Rosas, entre muitos outros

Ingressos: R$ 100 (mesa para 4 pessoas)

Mais informações: (91) 9 8144-4041

