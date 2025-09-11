Show tributo a Elvis e Beatles anima Belém neste sábado (13)

Uma noite nostálgica promete movimentar o Grêmio Português, em Belém, neste sábado (13), a partir das 21h. O evento reúne dois grandes tributos musicais: Elvis da Amazônia, interpretado por Hely Junior, e a banda Beatles Forever, formada por Alexandre Macambira, Tom Menezes, Henrique Souza e Eliezer Torres. Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital.

Hely Junior é reconhecido nacionalmente como o maior tributo a Elvis Presley no Brasil. Ele já se apresentou em programas como Jornal Nacional, Altas Horas e Legendários. Em entrevista ao Grupo Liberal, contou como nasceu sua paixão pelo artista: “A paixão pelo Elvis é desde a minha infância, mais ou menos nos meus 5 ou 6 anos de idade. (...) Elvis é atemporal, é para todas as idades e está sempre ressurgindo cada vez mais forte”.

Elvis da Amazônia destaca preparação para o show

Segundo Hely, a caracterização e a performance são essenciais para que o público viva a experiência de assistir a um show de Elvis Presley. “Requer um trabalho grande, porque o Elvis era um cara que além da voz, tinha a questão da performance, cantava e dançava. (...) A ideia é que as pessoas quando me vejam no palco imaginem o Elvis performando”.

Ele também destacou semelhanças físicas com o ídolo, como a altura (1,86m), que ajudam a aproximar ainda mais a interpretação da imagem do “Rei do Rock”.

Banda Beatles Forever traz autenticidade ao palco

O guitarrista Alexandre Macambira, que interpreta John Lennon, contou que sua relação com os Beatles começou na adolescência. “Essa paixão não veio de infância. (...) Comecei a pesquisar e aí começou a paixão pelos Beatles”, relatou.

Para ele, interpretar os músicos exige também atuação: “Você não tem que ser só músico, tem que ser um pouco de ator também. (...) O show dos Beatles é todo caracterizado, com ternos, gravatas e até o cabelo deixamos crescer para ficar mais real”.

Expectativa para o encontro inédito

Alexandre ressalta que a expectativa é de casa cheia. “Beatles e Elvis são os dois maiores ícones da música mundial. Aqui em Belém o público é arrebatador, sempre comparece, e o clube tem uma ótima estrutura para receber o evento”.

Já Hely Junior destacou o ineditismo da apresentação: “É o tributo lendário Beatles Forever e Elvis da Amazônia. Não tem registros desse encontro numa mesma noite. (...) A expectativa é o melhor possível porque vai ser uma noite nostálgica, de lembranças para todas as idades”.