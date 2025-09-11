Programação cultural anima sexta-feira (12) em Belém com música e teatro

Belém recebe nesta sexta-feira (12) uma programação cultural diversificada em diferentes pontos da cidade. A Black Soul Samba organiza um tributo à cantora Gal Costa, na Mairí Belém, a partir das 22h, com a apresentação da paraense Renata Del Pinho. No mesmo horário, o Espaço Cultural Na Bêra abre as portas para o show “Bregoso”, com bandas e artistas da música popular. Já os teatros Waldemar Henrique e Sesi apresentam os espetáculos “Antes que Você Me Mate” e “De Onde Vem o Dinheiro”.

A homenagem a Gal Costa celebra o mês em que a artista completaria 80 anos. No repertório de Renata Del Pinho, estarão sucessos que marcaram gerações na voz da tropicalista baiana. Idealizado pelos DJs Kauê Almeida, Eddie Pereira e Uirá Seidl, do coletivo BSS, o tributo marca a primeira apresentação da cantora paraense dedicada exclusivamente à obra da artista. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo WhatsApp (91) 92362-8793 ou no local do evento.

Renata Del Pinho fala sobre a influência de Gal Costa

Segundo Renata, a homenagem é também uma realização pessoal. “Esse show é algo que eu já queria fazer há muito tempo, mesmo antes do falecimento dela, porque é uma artista que tem uma grande influência na minha vida toda. Eu ouço Gal desde criança, quando a minha mãe colocava os discos em casa. Ela me influenciou demais na minha vida artística, no meu jeito de cantar, nas minhas atitudes no palco. Gal é bem plural, assim como eu também sou. Para mim, é uma realização pessoal”, destacou a cantora.

Espaço Na Bêra apresenta show ‘Bregoso’

Ainda nesta sexta-feira (12), o Espaço Cultural Na Bêra realiza o primeiro show “Bregoso” do mês de setembro. O evento terá a participação das bandas Os Brothers, Mega Pop Show, da cantora Suanny Batidão e do DJ Marcio Lins. A programação começa às 21h e os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Digital ou na portaria do espaço.

Teatros de Belém têm espetáculos nesta sexta-feira

O Teatro Waldemar Henrique apresenta o espetáculo “Antes Que Você Me Mate”, da Companhia de Teatro e Arte em Ação (Artea). A obra aborda a violência de gênero a partir de vivências de mulheres paraenses, inspirada em histórias reais de posturas abusivas, descaso político e silenciamento das vítimas.

Já o Teatro do Sesi recebe o espetáculo “De Onde Vem o Dinheiro”, que narra a amizade entre Tina e Tom Tom. A mudança do menino para as montanhas deixa a amiga com saudade e, diante da dificuldade financeira para visitar o amigo, a jovem aprende a importância de economizar e buscar independência financeira. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)