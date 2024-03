Show gratuito em Belém: Edelmiro Soares celebra o legado de Bruno de Menezes em Quarta Musical

O cantor paraense Edelmiro Soares retorna nesta quarta-feira (20), ao palco do Cineatro do Sindicato dos Médicos do Pará (Sindmepa), no bairro do Umarizal, em Belém, para comandar a Quarta Musical. A apresentação, que iniciará às 20h, vai revisitar a obra poética e literária de Bruno de Menezes, por meio de releituras de clássicos da MPB interpretadas pelo músico. O evento, que homenageia a obra do escritor e seus 130 anos, tem entrada franca. Aos que não puderem comparecer, mas quiserem apreciar o espetáculo mesmo de longe, o show será transmitido ao vivo pelo Instagram do sindicado, o @Sindmepa.

VEJA MAIS

Esta não é a primeira vez que músico preenche com melódia a trajetória de Bruno de Menezes. No ano passado, o mesmo palco irá recebê-lo na noite desta quarta-feira testemunhou o início das apresentações, que coincidiu com a celebração dos 65 anos de vida de Edelmiro, marcando seu retorno aos palcos após um período afastado da cena artística. O show no Sindmepa dá início à temporada de despedida do espetáculo.



Sobre a expectativa e o que o público poderá esperar desta temporada, o cantor revelou que, além de boa música, um repertório novo, marcado com clássicos. "Estou com as mais positivas energias possíveis para esse show. Eu e os meus parceiros estamos amadurecendo o espetáculo desde a sua estreia em junho de 2023. O nosso objetivo nessa temporada é também encerrar o que chamei de 'Ano Nego Bruno'", afirmou o músico.

Edelmiro contou que para esta nova apresentação selecionou um repertório musical com canções inéditas ao público. Entre as músicas escolhidas, estão várias de compositores nacionais e regionais, como, por exemplo, "Águas de Oxalá", de Diego Xavier e Carla Cabral, "Oxum Menina", de Cris Matos, e "Choro Novo na Senzala", de Rita Reis.

"Boa parte da obra de Bruno [de Menezes] é centrada na cultura que a diáspora africana proporcionou ao Brasil e à Amazônia. Durante a escolha das peças, busquei explorar magistralmente estes temas e os compositores destas peças também", compartilhou o cantor.

Preparação

O intérprete paraense se apresentará ao lado dos músicos Tynnoko Costa, no teclado, e Charles Matos, na bateria. Para o palco, Edelmiro pretende levar efeitos especiais com luzes para trazer "maior espiritualidade' ao caldeirão de poesia e artes que transformará o espaço.

Durante a preparação para o espetáculo, ele contou que pesquisou sobre a vida e a obra de Bruno de Menezes. Questionado sobre como irá levar esses elementos ao público, o artista revelou que selecionou cinco textos do escritor e pesquisou canções que "conversem" com estes materiais.

"Fala-se muito no Bruno regionalista, mas ele é muito mais; é um cronista de sua época e da posteridade; antecipou o movimento nacionalista antes de este estourar no sudeste; o primeiro texto do espetáculo é "Arte Nova", um manifesto por uma arte nossa engajada e educativa", revelou Soares.

SERVIÇO

Quarta Musical com Edelmiro Soares



Data: 20 de março;

Horário: 20h;

Local: Cineteatro do Sindmepa, localizado na Rua Boaventura da Silva, n° 998, no bairro do Umarizal, em Belém;

Entrada gratuita.