Cantor paraense Edelmiro Soares celebra 65 anos com espetáculo ‘Nego Bruno’

O cantor paraense Edelmiro Soares comemora seus 65 anos de vida e 45 anos de carreira com espetáculo show no dia 9 de agosto, às 22h, no Bar-Theatro Municipal, na rua Municipalidade, 1643, bairro do Umarizal. O evento contará com a presença de outros artistas e leitura e homenagem à obra Poética e Literária de Bruno de Menezes em seus 130 anos.

O evento apresentará releituras de clássicos da MPB produzidos por compositores e intérpretes paraenses, à exemplo da cantora trans Roberta Brito que fará a abertura do espetáculo, e Núbia de Freitas, cantora cega, que já se apresentou sob a direção de Edelmiro. Além da cantora Olivia Melo e do músico e compositor Diego Xavier.

Edelmiro Soares conta que haverá batuque e leitura dramática no evento, além de música e que está celebrando não só a sua vida, mas o legado de Bruno de Menezes. "Alegria, contentamento em celebrar a vida que me foi reentregue após períodos de provações que me ratificaram a fé. Celebrarei do modo que mais gosto: musicando rodeados de familiares, amigos, admiradores irmanados; apresentamos o "Nego Bruno" e seguiremos", disse.

Após a comemoração do dia 9 de agosto, o show "Nego Bruno" continuará com agendas pelos meses de agosto e setembro, diz Edelmiro. No dia 20 de agosto, os artistas se apresentarão na Capela São José Liberto e nos dias 15 e 16 de setembro, no Teatro Popular Nazareno Tourinho. "Seguiremos em temporada em vários espaços de Belém e adjacências", destacou o artista.

Sobre a expectativa e o que o público poderá esperar desta temporada, o cantor revela que boa música e artistas talentosos. "Meus músicos e eu esperamos casa cheia e muita 'positive vibe' do público e o público pode esperar um artista com seus parceiros completamente entregues a ele (Público) por meio de releituras interpretações inusitadas, emocionadas e emocionantes", adiantou.

Edelmiro Soares também conta que a pesquisa sobre a vida e obra de Bruno de Menezes o atravessa a vida toda. Ele gostaria de compartilhar esse momento com o público. "Desde menino no Mirí, a Professora Eurídice já nos exortava à poesia, à literatura e às Artes... Venham mergulhar conosco, de corpo, alma e espírito nessas águas de Oxalá e suas falanges! Esperamos lá! Gratidão!", finalizou.