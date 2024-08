Show de The Weeknd no Brasil será transmitido ao vivo no Youtube

O cantor The Weeknd revelou, nesta quarta-feira (21), que seu único show no Brasil este ano será transmitido com exclusividade pelo YouTube. O artista fez o anúncio em suas redes sociais, onde também compartilhou um vídeo conceito. Veja:

VEJA MAIS:

“Estou muito feliz em anunciar que meu show de São Paulo será transmitido ao vivo. Assim, todos ao redor do mundo poderão fazer parte dessa noite especial. Eu gostaria de poder ir a cada cidade do mundo, então momentos como esse nos dão a chance de nos conectarmos, em tempo real, e compartilharmos essa energia onde quer que você esteja”, disse ele.

O show será realizado no estádio MurumBIS, em São Paulo, no dia 7 de setembro e será transmitido a partir das 21h no canal oficial do cantor no YouTube. Além de assistir gratuitamente através da plataforma, os espectadores brasileiros ainda poderão comprar mercadorias de The Weeknd diretamente no canal.

10% da receita líquida de todas as vendas de mercadorias, tanto no evento online quanto presencial, será doada para o Brazilian Soul Fund, da BrazilFoundation. Os recursos vão apoiar diretamente as comunidades no Brasil afetadas por desastres naturais e dificuldades econômicas, com foco em ajudar as famílias mais vulneráveis do sul do país a se recuperarem e reconstruírem suas vidas após as enchentes recentes que afetaram a região.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)