O Liberal chevron right Cultura chevron right

Show de Mumuzinho em Belém: ouça as músicas que estarão no repertório do 'Pagode de Mesa'

Evento especial terá ainda a participação da banda Nosso Tom e convidados especiais

Amanda Martins

O cantor Mumuzinho será uma das atrações do evento que comemora os quatro anos do Pagode de Mesa, na noite deste sábado (13), a partir das 21h, na sede campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, em Belém. O show contará ainda com a participação da banda Nosso Tom e convidados especiais. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital.

Para a apresentação, Mumuzinho preparou um repertório que reúne faixas do seu projeto mais recente, “Conectado”, gravado em julho de 2023, em São Paulo, com participações de nomes consagrados do pagode. O artista também promete grandes sucessos da carreira e releituras de clássicos da música brasileira. Confira quais canções farão parte do show:

Ouça o repertório do show do Mumuzinho em Belém:

Sou Céu ou Chão (feat. Thiaguinho)

Só Mais Uma Vez (feat. Belo)

Em Qualquer Cama (feat. Péricles)

Desengano (feat. Thiaguinho)

Fulminante

Curto Circuito

Fala

Eu Mereço Ser Feliz

A Três

Alucinado (feat. Doce Encontro)

.
