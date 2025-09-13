Show de Mumuzinho em Belém: ouça as músicas que estarão no repertório do 'Pagode de Mesa'
Evento especial terá ainda a participação da banda Nosso Tom e convidados especiais
O cantor Mumuzinho será uma das atrações do evento que comemora os quatro anos do Pagode de Mesa, na noite deste sábado (13), a partir das 21h, na sede campestre da Assembleia Paraense, no bairro do Souza, em Belém. O show contará ainda com a participação da banda Nosso Tom e convidados especiais. Os ingressos estão disponíveis na Bilheteria Digital.
Para a apresentação, Mumuzinho preparou um repertório que reúne faixas do seu projeto mais recente, “Conectado”, gravado em julho de 2023, em São Paulo, com participações de nomes consagrados do pagode. O artista também promete grandes sucessos da carreira e releituras de clássicos da música brasileira. Confira quais canções farão parte do show:
Ouça o repertório do show do Mumuzinho em Belém:
Sou Céu ou Chão (feat. Thiaguinho)
Só Mais Uma Vez (feat. Belo)
Em Qualquer Cama (feat. Péricles)
Desengano (feat. Thiaguinho)
Fulminante
Curto Circuito
Fala
Eu Mereço Ser Feliz
A Três
Alucinado (feat. Doce Encontro)
