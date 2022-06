Shakira esclarece foto em ambulância durante crise no casamento com Piqué

Neste sábado (4), a cantora Shakira anunciou o fim do casamento com o jogador de futebol Gerard Piqué e fez um esclarecimento sobre o flagra dentro de uma ambulância em Barcelona, na Espanha. A colombiana explicou em um post no Twitter que estava acompanhando o pai até o hospital, na ocasião, após ele sofrer uma queda em casa.

VEJA MAIS

"Recentemente recebi algumas mensagens de preocupação de pessoas que disseram que eu fui vista em uma ambulância em Barcelona. Queria esclarecer que as fotos foram tiradas no dia 28 (de maio), quando meu pai infelizmente sofreu uma queda considerável", escreveu a artista.

"Eu o acompanhei em uma ambulância até o hospital, onde ele se recupera favoravelmente. Obrigada a todos, de coração, por seu apoio e carinho de sempre", completou a ex-esposa de Piqué.

A foto de Shakira dentro de uma ambulância foi divulgada pelo jornal espanhol "Hola", que afirmou que a cantora teria sido socorrida após ter se sentido mal, durante a circulação de rumores de traição do marido e o fim de seu casamento.