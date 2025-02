Sexta de Carnaval no Pará tem Babado Novo, Detonautas, Dub Dogz e mais atrações

A véspera de Carnaval, nesta sexta-feira (28/02), será marcada por uma programação intensa em diversas cidades do Pará, com festas, desfiles de blocos e grandes atrações nacionais e regionais. Os foliões terão opções variadas para celebrar o período carnavalesco.

Em Óbidos, a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcut), realiza o Carnapauxis 2025, evento gratuito que acontece até o dia 4 de março e reúne blocos carnavalescos e apresentações na Praça da Cultura, o “Fobódromo”. A noite desta sexta-feira contará com o desfile do Bloco Serra da Escama e a apresentação da banda Babado Novo, comandada por Mari Antunes, com um repertório repleto de sucessos como “Bola de Sabão" e “Safado Cachorro".

O prefeito Jaime Silva (MDB) destacou a estrutura montada para o evento e as medidas de segurança adotadas. "Estamos também com estrutura na parte da segurança, com uma quantidade expressiva de soldados, temos segurança particular, o pessoal do Detran está aqui para controlar os excessos para que possamos ter um Carnaval seguro, onde as pessoas possam brincar com segurança e felizes", afirmou.

Em Cametá, o Carnaval Multicultural agita os foliões com uma programação diversificada, incluindo desfiles de escolas de samba e shows de artistas nacionais como Detonautas, Ana Castela, Pixote, MC Livinho e Dub Dogz. A festa também contará com o Carnaval das Águas e a tradicional pesca do peixe mapará. A programação começa cedo, com a Alvorada Cultural, às 7h, na Praça das Mercês, seguida de apresentações culturais ao longo do dia. À noite, os destaques ficam por conta das apresentações no Palco Principal da Praça da Justiça, com MC Livinho à meia-noite e Dub Dogz às 2h da manhã de sábado (1º).

A cidade de Bragança também entra no ritmo da folia nesta sexta-feira com o Carnaval do Caeté, reunindo atrações musicais e concursos na Praça de Eventos. A programação começa às 20h com DJ Ph, seguido pelos shows de Elô e Banda, Banda AR-15 e encerramento com o Super Pop, que animará o público até 1h30.

Além das apresentações musicais, a noite contará com a escolha da Musa Gay e da Rainha do Carnaval, celebrando a diversidade e a alegria da festa. O evento é gratuito e aberto ao público.

Belém recebe festas para diferentes estilos

Na capital paraense, diversas casas de eventos promovem festas carnavalescas com diferentes estilos musicais. Na Casa Fauno, localizada no bairro da Campina, a partir das 21h, acontece o "Carna Jazz", com o Maestro Tynnoko Costa e Banda, além dos convidados Gigi Furtado e Léo Meneses.

Segundo Gigi Furtado, o repertório inclui grandes clássicos do jazz imortalizados por nomes como Frank Sinatra, Ella Fitzgerald e Sarah Vaughan. “O show não é meu, é do Maestro Tynnoko Costa, que estará ao lado de Edvaldo Cavalcanti na bateria e Primo Brandão no baixo. Eu e Léo Menezes faremos participações especiais, trazendo releituras de jazz que marcaram época”, explica a artista.

Gigi também revelou que a ideia do evento surgiu de uma conversa com Cleide Cunha, proprietária do espaço, sobre criar uma alternativa para quem prefere um Carnaval mais tranquilo.

“Eu lembrei do festival de jazz que acontece em Guaramiranga, no Ceará, e sugeri que fizéssemos algo parecido em Belém. O Maestro Tynnoko gostou da proposta, e agora estamos concretizando a primeira edição. Quem sabe um dia não transformamos isso em um grande festival de jazz durante os quatro dias de Carnaval?”, declarou a cantora, entusiasmada.

Já os amantes da música eletrônica poderão aproveitar o "Carna Hype 2025", na Barka, no bairro do Reduto, que contará com apresentações dos DJs Liu, Bruno Be, Viot e Riascode. Os ingressos variam entre R$ 60 e R$ 120 e podem ser adquiridos online.

Para os fãs de rock nacional, o Studio Pub, na Batista Campos, promove o "Bloco do Eu Sozinho", que homenageia a banda Los Hermanos, com show da Banda Paqueta e um set especial do DJ Junior Soares. A festa começa às 19h, com ingressos à venda no Sympla.

O Circuito de Carnaval Apoena, que vai até 3 de março, reúne quatro blocos organizados por produtoras da cena cultural paraense. A programação abre esta noite com o Bloco Perau, trazendo apresentações do Bando Mastodontes, Les Rita Pavone e DJ Izan. A festa acontece na Casa Apoena, no bairro da Cidade Velha, a partir das 20h.