Circuito de Carnaval Apoena estreia em Belém com quatro dias de festa e música paraense

Será realizado pela primeira vez em Belém, de 28 de fevereiro a 03 de março, o Circuito de Carnaval Apoena, uma programação que reunirá quatro blocos comandados por produtoras que movimentam a cena cultural da capital paraense. Perau, Lambateria, Apoena e Meta/Esquema assinam a programação dos bailes, que conectam tradição e modernidade da música paraense e brasileira.

O Circuito abre na sexta-feira (28) com o Bloco Perau, coletivo criativo e colaborativo que tem como missão promover a arte e a música autoral de Belém. O projeto funciona também como produtora, gravadora e plataforma de comunicação para artistas locais. O Perau terá como atrações o Bando Mastodontes, Les Rita Pavone, e a discotecagem ficará por conta do DJ Izan.

No sábado (1º), é a vez do Baile da Camisa Florida da Lambateria, produtora comprometida em divulgar e valorizar a cultura latino-amazônica dançante, passeando por gêneros como lambada, guitarrada, merengue, cumbia, carimbó, brega e tecnobrega. A Lambateria realiza festas paraenses nas quintas-feiras de Belém há dez anos. Para a programação de Carnaval, a Lambateria traz Félix Robatto e seu Conjunto, com formação e repertório especiais, além da energia da Orquestra Aerofônica. Na discotecagem, os DJs Raul Bentes e Rebarbada.

No domingo (02), o Circuito será comandado pelo Bloco Apoena, que traz um repertório baseado na música paraense e ancestral, ecoando os tambores da floresta e resgatando a essência rítmica da região. A programação terá shows de Sandrinha Eletrizante, o afoxé Ita Lemi Sinavuru e, na discotecagem, DJ Estamyna.

Encerrando o Circuito, na segunda-feira (03), é a vez do Bloco Meta/Esquema, coletivo formado em 2021 que busca fomentar a cultura dos toca-discos e das festas independentes, 100% vinil. Para o Circuito Apoena, o bloco trará muita brasilidade e música paraense com os DJs Nat/Esquema, Dinho, Odara Kadiegi, Roberto Figueredo e Marcelo Damaso.

“Nosso objetivo é criar um Carnaval que celebre a identidade cultural de Belém, fortalecendo a música autoral e proporcionando um espaço de trocas entre artistas e o público”, destaca Rasec, responsável pelo Bloco Perau.

O Circuito de Carnaval Apoena será realizado de 28 de fevereiro a 3 de março, a partir das 20h, na Casa Apoena (Cidade Velha). Os ingressos antecipados estão à venda no Sympla das produtoras (link na bio da Casa Apoena).

Serviço

Circuito de Carnaval Apoena

Data: de 28/02 a 03/03 de 2025

Local: Casa Apoena (Rua São Boaventura, 171 - Cidade Velha)

Horário: A partir das 20h

Ingressos: A partir de R$25 no Sympla (link na bio da @_casaapoena)

PROGRAMAÇÃO

28/02 (sexta-feira) – BLOCO PERAU

Atrações: Bando Mastodontes, Les Rita Pavone e DJ Izan

Proposta: Música autoral independente

Instagram: @perauproducoes

Ingressos: Sympla Perau

01/03 (sábado) – BLOCO LAMBATERIA

Atrações: Félix Robatto e seu Conjunto, Orquestra Aerofônica, DJs Raul Bentes e Rebarbada

Proposta: Música latino-amazônica dançante

Instagram: @lambateria

Ingressos: Sympla Lambateria

02/03 (domingo) – BLOCO APOENA

Atrações: Sandrinha Eletrizante, o afoxé Ita Lemi Sinavuru e DJ Estamyna

Proposta: Música paraense e ancestral

Instagram: @_casaapoena

Ingressos: Sympla Apoena

03/03 (segunda-feira) – BLOCO META/ESQUEMA

Atrações: DJs Nat/Esquema, Dinho, Odara Kadiegi, Roberto Figueredo e Marcelo Damaso

Proposta: Brasilidades e música paraense

Instagram: @festametaesquema

Ingressos: Sympla Meta/Esquema