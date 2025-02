Veja o que abre e o que fecha em Belém no período do Carnaval

O Carnaval se aproxima e muitas pessoas já se preparam para viajar e curtir as programações fora da capital. Mas, para quem optar ficar em Belém, é bom atentar-se para os horários de funcionamento de alguns locais de diversão e lazer, pois eles terão seus horários alterados. Confira!

VEJA MAIS

Órgãos estaduais

Por conta do feriado, o Governo do Pará tornou facultativo o expediente nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Executivo Estadual na segunda-feira (3), terça-feira (4) e quarta-feira (5), até às 12h. A medida consta do Decreto n° 4.464, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 36.131, do dia 11 de fevereiro de 2025.

Com o Decreto em vigor, a prestação de serviço nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro não sofrerá qualquer prejuízo, pois os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, cultura (parques, museus e teatros) e turismo (espaços de visitação) estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão com o Estado, para manter o atendimento à população.

Estação Cidadania

O expediente nas Estações Cidadania - em Belém, Ananindeua, Tucuruí, Itaituba, Marabá e Santarém - estará suspenso nas próximas segunda-feira (3), terça-feira (4) e quarta-feira (5) será facultado até às 12h. Os serviços serão retomados na próxima quarta-feira (5), a partir das 12h, conforme agendamento prévio, e de acordo com as demandas fornecidas pelos órgãos parceiros nas Estações.

Espaços culturais

Museus e memoriais fecham na segunda e terça-feira (3 e 4), exceto a Estação Cultural de Icoaraci, que permanece fechada para as obras de readequação do espaço, incluindo a instalação de uma sala de cinema, conforme detalhado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O Museu de Gemas do Pará (que funciona no Espaço São José Liberto), o Memorial Amazônico da Navegação no (Mangal das Garças), o Memorial do Porto (na Estação das Docas) e o Memorial Verônica Tembé (no Parque Estadual do Utinga) funcionam de acordo com horário dos espaços onde estão alocados. O Theatro da Paz estará fechado na segunda e terça-feira, reabrindo na quarta-feira, a partir de 12h.

Já o Parque da Residência abrirá na terça-feira, das 9h às 17h, e na quarta-feira, das 13h às 18h. No Porto Futuro, o funcionamento na segunda-feira será em horário normal, das 6h às 22h. Na terça e quarta-feira o espaço estará aberto das 15h às 22h. Em todos os dias a entrada é permitida até às 21h30.

O Parque Cemitério Soledade abrirá na segunda-feira (3), das 8h às 19h, fechando na terça e na quarta-feira.O Arquivo Público do Estado do Pará também estará fechado no período de Carnaval.

Espaços turísticos e de lazer

Os espaços culturais e turísticos Estação das Docas, no bairro da Campina; Mangal das Garças, no bairro da Cidade Velha; e o Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna", no bairro do Curió-Utinga, divulgaram os horários de funcionamento no período do Carnaval 2025. Todas as entradas são gratuitas, veja:

Estação das Docas - Estará aberta ao público dentro do horário padrão de funcionamento (de domingo a quinta das 10h à meia-noite, às sextas e aos sábados de 10h à 1h da manhã), com horário diferenciado apenas na terça-feira (4), quando abrirá mais cedo, às 9h, e fechará mais tarde, à 1h. Veja:

01/03 (sábado) – 10h à 1h

02/03 (domingo) – 10h às 0h

03/03 (segunda-feira) – 10h às 0h

04/03 (terça-feira) - 9h à 1h

05/03 (quarta-feira) - 10h às 0h

Parque Zoobotânico Mangal das Garças - Funciona de terça a domingo, das 8h às 18h e fecha às segundas para manutenção. Neste Carnaval, o complexo ambiental terá horário diferenciado: abrirá na segunda-feira (3) e terá o dia de manutenção transferido para a quarta-feira (5). Entenda:

01/03 (sábado) – 8h às 18h

02/03 (domingo) – 8h às 18h

03/03 (segunda-feira) – 8h às 18h (aberto excepcionalmente)

04/03 (terça-feira) - 8h às 18h

05/03 (quarta-feira) – FECHADO para manutenção (excepcionalmente)

Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna"- Funciona de quarta a segunda, das 6h às 17h, e fecha às terças para manutenção. Para o Carnaval, o espaço terá horário diferenciado, abrindo excepcionalmente na terça-feira (4), com manutenção transferida para a quinta-feira (6). Veja:

01/03 (sábado) – 6h às 17h

02/03 (domingo) – 6h às 17h

03/03 (segunda-feira) – 6h às 17h

04/03 (terça-feira) - 6h às 17h (aberto excepcionalmente)

05/03 (quarta-feira) - 6h às 17h

06/03 (quinta-feira) – FECHADO (excepcionalmente)

Supermercados

Os supermercados funcionarão normalmente durante o período de Carnaval.

Ceasa

O espaço de comercialização das Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa) também terá funcionamento normal durante o Carnaval.

28/03 (sexta) – 20h às 06h

01/03 (sábado) – fechado

02/03 (domingo) – 20h às 08h

03/03 (segunda-feira) – 20h às 08h

04/03 (terça-feira) - 20h às 08h

Banco

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informa que não haverá atendimento presencial nas agências nos dias 03/03 (segunda-feira), e 04/03 (terça-feira), feriados bancários, durante o período de Carnaval. As compensações bancárias não serão efetivadas nessas datas, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente.

O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas (05/03), a partir das 12h (horário de Brasília), com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades onde as agências fecham tradicionalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, garantindo o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

Shopping centers

Parque Shopping - De 03 a 05 de março, manterá seu horário de funcionamento normal, sem qualquer alteração.

Lojas: 10h às 22h

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 23h

Cinema: De acordo com a programação.

Pátio Belém - A programação será alterada em função do Carnaval.

Segunda-feira – 03/03/2025 (Véspera de Carnaval)

Lojas âncoras / Satélites: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Academia Smart Fit: 08h às 14h

Cinema: conforme a programação

Terça-feira – 04/03/2025 (Carnaval)

Lojas âncoras / Satélites: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Academia Smart Fit: 08h às 14h

Cinema: conforme a programação

Quarta-feira – 05/03/2025 (Quarta-feira de Cinzas)

Lojas âncoras / Satélites: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Academia Smart Fit: 06h às 23h

Cinema: conforme a programação

Shopping Metrópole Ananindeua - Segue com horário de funcionamento normal.

Segunda a sábado - 10h às 22h

Lojas, quiosques, praça de alimentação, restaurantes

Cinema: Conforme a programação

Domingo 12h às 22h

Boulevard Shopping - Funcionamento normal, com alteração no feriado.

Segunda-feira - 03/03

Lojas: 10h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h à 00h

Cinema - De acordo com a programação.

Terça-feira - 04/03

Lojas: 10h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h à 00h

Cinema - De acordo com a programação.

Quarta-feira (cinzas) - 05/03

Lojas: 10h às 22h

Praça de Alimentação e Lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h à 00h

Cinema - De acordo com a programação.