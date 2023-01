Seu Jorge ganha autorização para batizar o filho com o nome de 'Samba'

Após uma polêmica por conta da dificuldade de dar ao filho o nome de "Samba", o cantor Seu Jorge e a esposa Karina Barbieri conseguiram convencer o Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital São Paulo a registrar a criança como pretendido. Nesta quinta-feira (26), eles puderam finalmente batizar o menino.

Em nota, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen-SP) informou que o Cartório de Registro Civil do 28º Subdistrito da Capital foi convencido da escolha.

VEJA MAIS

"Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, explicou a registradora Kátia Possar.

Vale relembrar que o caso não chegou a acionar a Justiça. Anteriormente, a Arpen havia informado que Seu Jorge tinha que escrever um texto justificando a escolha e que essa solicitação seria levada para apreciação do juiz. Porém, o 28º Cartório tinha se recusado a emitir a certidão de nascimento do menino por causa do nome "incomum", mas a oficial reavaliou o caso e aceitou o argumento do pai.