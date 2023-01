Seu Jorge é barrado de registrar o filho com o nome 'Samba'; entenda

No último final de semana nasceu o primeiro filho do cantor Seu Jorge com a namorada Karina Barbieri. O que pegou o casal de surpresa foi o fato do cartório ter recusado o nome que eles tinham escolhido para chamar a criança.

De acordo com a Band, na segunda-feira (23), o cantor foi até o cartório registrar o filho com o nome "Samba", mas o pedido não foi aceito. O cantor já acionou seus advogados para encontrar alguma maneira legal para conseguir nomear o filho dessa forma.

Mesmo contra a vontade do artista, o cartório está em posição de vetar a escolha do nome. Segundo a lei de Registros Públicos, de 1973, alguns nomes podem ser recusados caso os oficiais concordem que a opção possa prejudicar a criança com preconceito ou bullying. “Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores”, diz a lei.

O cantor já tinha expressado a vontade em chamar o filho dessa forma. Em outubro de 2022, no programa "Domingão com Huck", Seu Jorge afirmou que gostaria de chamar o quarto filho com o nome do gênero musical.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)