Sesc abre inscrições para curso gratuito de audiovisual em Belém; saiba como se inscrever

Projeto LabMais é voltado para jovens de 15 a 29 anos

Gustavo Vilhena*
fonte

O projeto LabMais é um espaço voltado para o protagonismo juvenil. (Divulgação)

O Sesc no Pará abriu inscrições para o processo seletivo 2025 do Projeto LabMais, realizado na unidade do Ver-o-Peso, em Belém. A iniciativa é gratuita, faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e oferece atividades presenciais nas áreas de Arte, Mídias e Tecnologia.

Podem participar trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes, além de estudantes da rede pública de educação básica, com renda familiar de até dois salários mínimos nacionais e idade entre 15 e 29 anos.

Como se inscrever no Projeto LabMais

As inscrições devem ser feitas presencialmente nas unidades do Sesc. Para o cadastro, é necessário apresentar:

  • RG ou certidão de nascimento do candidato e RG do responsável;
  • CPF do candidato;
  • comprovante de residência no município;
  • formulário de autodeclaração de renda bruta familiar.

Os participantes que tiverem pelo menos 80% de frequência receberão certificado de conclusão ao final do curso.

Atividades e objetivos do LabMais

O LabMais é um espaço voltado para o protagonismo juvenil, onde os jovens têm papel ativo nas propostas e ações. O laboratório oferece cursos e oficinas que possibilitam a experimentação em diferentes linguagens artísticas, como:

  • curtas-metragens, podcasts e videoclipes;
  • fotografia e produções de moda;
  • cordéis, poemas e grafite;
  • música, dança e outras expressões culturais.

Segundo a gerente de Cultura do Sesc Pará, Carol Abreu, o objetivo é criar um ambiente de expressão e inovação. “Oferecemos cursos, oficinas e fóruns de discussão. Nosso propósito é que os jovens se sintam pertencentes, possam se expressar e se preparar para o mercado de trabalho”, destacou.

Expansão do projeto em 2026

A gestora também adiantou novidades para o próximo ano. “Em 2026 vamos expandir ainda mais o projeto, com novas turmas em Belém e em Santarém, ampliando o acesso da juventude à arte e à tecnologia”, afirmou.

Serviço

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)

Palavras-chave

Sesc Pará

labmais

audiovisual belém

curso gratuito
Cultura
.
