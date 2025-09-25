Sesc abre inscrições para curso gratuito de audiovisual em Belém; saiba como se inscrever
Projeto LabMais é voltado para jovens de 15 a 29 anos
O Sesc no Pará abriu inscrições para o processo seletivo 2025 do Projeto LabMais, realizado na unidade do Ver-o-Peso, em Belém. A iniciativa é gratuita, faz parte do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) e oferece atividades presenciais nas áreas de Arte, Mídias e Tecnologia.
Podem participar trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, seus dependentes, além de estudantes da rede pública de educação básica, com renda familiar de até dois salários mínimos nacionais e idade entre 15 e 29 anos.
Como se inscrever no Projeto LabMais
As inscrições devem ser feitas presencialmente nas unidades do Sesc. Para o cadastro, é necessário apresentar:
- RG ou certidão de nascimento do candidato e RG do responsável;
- CPF do candidato;
- comprovante de residência no município;
- formulário de autodeclaração de renda bruta familiar.
Os participantes que tiverem pelo menos 80% de frequência receberão certificado de conclusão ao final do curso.
Atividades e objetivos do LabMais
O LabMais é um espaço voltado para o protagonismo juvenil, onde os jovens têm papel ativo nas propostas e ações. O laboratório oferece cursos e oficinas que possibilitam a experimentação em diferentes linguagens artísticas, como:
- curtas-metragens, podcasts e videoclipes;
- fotografia e produções de moda;
- cordéis, poemas e grafite;
- música, dança e outras expressões culturais.
Segundo a gerente de Cultura do Sesc Pará, Carol Abreu, o objetivo é criar um ambiente de expressão e inovação. “Oferecemos cursos, oficinas e fóruns de discussão. Nosso propósito é que os jovens se sintam pertencentes, possam se expressar e se preparar para o mercado de trabalho”, destacou.
Expansão do projeto em 2026
A gestora também adiantou novidades para o próximo ano. “Em 2026 vamos expandir ainda mais o projeto, com novas turmas em Belém e em Santarém, ampliando o acesso da juventude à arte e à tecnologia”, afirmou.
Serviço
- Inscrições: até 3 de outubro, presencialmente no Sesc Ver-o-Peso
- Informações: (91) 4005-9501, 4005-9504 e (91) 98157-7271 (WhatsApp)
- Site: sesc-pa.com.br
- Redes sociais: Facebook (Sesc no Pará) | Instagram (@sesc_pa) | YouTube (Sesc no Pará) | LinkedIn (Sesc no Pará)
(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)
