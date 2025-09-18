Sesc assume gestão da Praça Waldemar Henrique e celebra Dia Mundial da Limpeza

No próximo dia 20 de setembro, a praça Waldemar Henrique receberá o Dia Mundial da Limpeza (World Cleanup Day), maior movimento ambiental coletivo do planeta, que reúne milhões de voluntários em mais de 200 países para combater o descarte inadequado de resíduos e estimular a sustentabilidade. Recentemente, a praça foi assumida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará, pelo Programa Praça Viva da Prefeitura de Belém, e será palco da primeira grande ação, sob a administração do Sesc.

Em parceria com o Instituto Limpa Brasil, a ação reforça o compromisso do Sesc com a cidadania e a preservação ambiental, transformando a praça em um ponto de encontro não somente para a sustentabilidade, mas para cultura, lazer e conscientização.

A Diretora Regional do Sesc no Pará, Heloiva Távora, destaca a relevância da iniciativa: “Este é um marco para Belém, pois alia a nossa gestão da Praça Waldemar Henrique à um movimento global de conscientização ambiental. Ao assumir o espaço, o Sesc reforça seu compromisso social com a sustentabilidade, promovendo ações que dialogam com a comunidade, fortalecendo parcerias e contribuindo para uma cidade mais organizada, saudável e acolhedora. Nosso objetivo é transformar esse patrimônio em um espaço vivo de cultura, cidadania e educação ambiental.”

Em 2024, mais de 618 mil brasileiros participaram da campanha, resultando na remoção de 1.256 toneladas de resíduos em todo o país. Este ano, a mobilização em Belém contará com uma programação diversificada, que alia mutirão de limpeza, atividades culturais e educativas, feira de economia criativa e ações sociais.

Programação

Além de ser o ponto de encontro da mobilização, a Praça Waldemar Henrique receberá uma programação especial que começa às 8h, com a recepção dos voluntários ao som do Carimbó de Luizinho Lins e uma apresentação de dança regional com o Grupo de Idosos do Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI) do Sesc. Às 9h, os participantes poderão se alongar em um aulão coletivo, antes de seguirem em cinco rotas de coleta de resíduos pela cidade.

A triagem do material recolhido acontece às 10h30, e a partir do meio-dia a festa continua com apresentações do Arraial do Pavulagem e do Batalhão Estrela, encerrando às 13h.

Durante toda a manhã, a praça terá ainda Feirinha de Economia Criativa com a Artepam, a presença da BiblioSesc, coleta solidária de alimentos com o Programa Sesc Mesa Brasil, além de estações de compostagem urbana, plantio de mudas, mural artístico coletivo e tendas de hidratação.

Serviço:

Dia Mundial da Limpeza

Programação: mutirão de limpeza, apresentações culturais, feira de economia criativa, ações socioambientais e educativas.

Data: 20/09/2025

Horário: 8h às 13h

Local: Praça Waldemar Henrique – Belém/PA

Programação gratuita

Informações: (91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp) - Fale com o Sesc

Site: sesc-pa.com.br

Facebook: Sesc no Pará | Instagram: @sesc_pa | Youtube: Sesc no Pará | LinkedIn: Sesc no Pará