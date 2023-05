Sensitiva que fez revelações sobre volta de Faustão à Globo faz novas revelações

A sensitiva que fez revelações após a saída de Faustão da Band fez novas previsões. Bianca Godói, mais conhecida como Bianca Sensitiva, afirmou que o apresentador deve voltar à Rede Globo no próximo ano.

"Em 2024 ele volta pra Globo!", escreveu ela, mas, resaltou que essa volta à emissora onde trabalhou por 32 anos acontecerá caso não haja nenhum imprevisto com a saúde do apresentador: "Se não ficar muito doente!".

Não é a primeira vez que a sensitiva faz previsões sobre a volta de Fausto Silva para antiga emissora. No último ano, ela falou sobre o assunto com o jornalista do Observatório da TV, Anddreh Ponttez.

”Vejo que Faustão vai voltar para a Globo. A fase ruim que ele estava passando com energias negativas já passou. Agora vai voltar a brilhar novamente e vejo voltando para a Globo, isso deve acontecer entre 2023 a 2024, porém não vai voltar para os domingos, vejo que pode ter um programa durante a semana e vai ocupar a vaga de algum outro artista do canal”, disse Bianca na época.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura, Abílio Dantas)