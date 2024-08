Semana do Carimbó: shopping de Belém celebra cultura amazônica com apresentações gratuitas

Desde a última segunda-feira (26/8), os paraenses têm desfrutado de uma programação cultural dedicada ao carimbó, em comemoração ao Dia do Carimbó, celebrado em 26 de agosto. A praça de limentação de um shopping de Belém, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, no bairro do Parque Verde, se transformou em um palco para apresentações musicais que homenageiam o ritmo típico da região, oferecendo ao público uma imersão na cultura paraense. A programação é gratuita e será realizada até o próximo sábado (31/8).

As apresentações são realizadas por grupos de carimbó locais, com performances que destacam a autenticidade do gênero musical, combinando voz e violão, elementos essenciais para uma experiência genuína desse ritmo tradicional. Os shows ocorrerão das 19h às 21h.

“O principal objetivo da Semana do Carimbó no Parque é valorizar e preservar as tradições culturais do carimbó, promovendo a inclusão e o engajamento da comunidade local com esta rica herança cultural em um ambiente festivo e agradável, onde os visitantes poderão desfrutar de uma verdadeira imersão nas experiências culturais autênticas da nossa região”, ressalta Isa Lucena, Gerente de Marketing do Parque Shopping Belém.

SERVIÇO

Semana do Carimbó

Data: de 27 a 30 de agosto;

Horário: das 19h às 21h;

Local: Parque Shopping Belém, na Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde, Belém.

As apresentações serão na Praça de Alimentação, aberto ao público.