Festival de Carimbó Acena Fest realiza segundo dia de shows neste domingo (25), em Icoaraci

No próximo final de semana, o II Festival de Carimbó Acena Fest promete agitar a programação cultural em Icoaraci, distrito de Belém. As apresentações da mostra musical iniciaram no dia 18 deste mês e, neste domingo (25/8), acontecerá o segundo dia da festividade, a partir das 13h, na quadra da Escola de Samba Mocidade Olariense. Os ingressos estão no valor de R$ 10 e serão vendidos na portaria do evento.

Idealizado pela Associação Cultural e Esportiva de Negros, Negras e Afrodescendentes da Amazônia (ACENA), a ideia do projeto é fortalecer o carimbó como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro, título que em 2024 completa dez anos. Além das apresentações musicais, o festival também vai realizar rodas de conversas com mestres e mestras da cultura popular, além de oficinas formativas. A programação se estende até 5 de novembro. Ao todo, o evento reunirá 27 grupos de carimbó. Nesta edição, Mestre Nego Ray, Mestre Thomaz Cruz e Mestra Déia Palheta serão os homenageados. Todas as oficinas do evento são gratuitas.

“Eu fui o ano passado, né? e voltei esse ano, e espero ir neste próximo final de semana. Por que o festival é muito legal! Pois é super organizado, tem uma dinâmica rápida na troca dos inúmeros grupos que passam pelo palco. E nos passa uma sensação boa de estar ali, naquele ambiente. Sabe um local de paz? aquilo que a gente espera de uma roda de carimbó? paz, amizade e uma energia boa”, disse a produtora cultural, Ana Paula Gaia.

A relação da Acena com o carimbó e as expressões culturais paraenses não surgiu com a construção do festival. O ponto de cultura já realiza trimestralmente o “Tamborimbó”, uma roda de tambor e carimbó, que já está na sua 21ª edição. A associação atua na valorização da cultura popular paraense e afro-brasileira. O trabalho desta organização vai muito além da música, abrangendo também o teatro, a dança e a literatura, além da cobertura de eventos culturais e esportivos. A iniciativa tem transformado vidas e fortalecido a identidade cultural do bairro periférico onde a instituição está localizada.

A organização fica localizada no Conjunto Maguari e completa em 2024, 12 anos de resistência na periferia de Belém, e em outros pontos da cidade e do estado. A organização já atuou fora da região metropolitana, como por exemplo ,na comunidade quilombola Itancoã Miri, no município do Acará, e no Marajó, em Cachoeira do Arari e Vila Velha, Marapanim.

O festival é patrocinado pelo Edital de Múltiplas Linguagens, e realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo. É coordenado por Isabel Afonso, com produção de Francisco Tapajós e Harles Oliveira e direção artística de Harles Oliveira. O festival será transmitido ao vivo no canal no Youtube da Acena (https://www.youtube.com/@acena-pontodecultura7151 ). Haverá a presença de intérprete de libras e audiodescrição disponível.

Serviço:

25/08- Quadra da Escola de Samba Mocidade Olariense (icoara- Rua Dois de Dezembro, 552), das 13h às 00h.

Informações: 91 98152-2682 (whatsap).

Onde Assistir: https://www.youtube.com/@acena-pontodecultura7151