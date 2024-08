VÍDEO: Filme ‘Mestras’ faz estreia nacional nesta terça-feira (13) no Canal Brasil

Gravado no Pará, o filme Mestras, que concorre ao prêmio do Festival de Gramado, será exibido nacionalmente nesta terça-feira (13), a partir das 20h20, no Canal Brasil. O longa é o primeiro documentário paraense a chegar à seleção do prestigiado evento do audiovisual brasileiro.

VEJA MAIS

Entre os cinco selecionados na categoria, disputada por cerca de 150 obras inscritas, *Mestras* é dirigido pela cantora Aíla e pela artista visual Roberta Carvalho. O filme explora diversas vertentes da música do Pará, incluindo o samba de cacete com a Mestra Iolanda do Pilão, o boi com a Mestra Miloca e o carimbó com a Mestra Bigica, do grupo Sereia do Mar. A cantora Dona Onete também participa, compartilhando momentos significativos de sua trajetória, incluindo a gravação de seu primeiro disco aos 73 anos e sua influência na música paraense.

ASSISTA:

Mestras é uma obra poética e política que destaca o protagonismo feminino na cultura amazônica, frequentemente omitido nos registros da música nortista brasileira, ressaltando a tendência histórica de contar a história predominantemente através de protagonistas masculinos.

“Sinto que este ano Gramado tem um olhar especial para as mulheres. Acho que é o tempo das mulheres, das mulheres no cinema, das mulheres que saem das sombras das invisibilidades às quais foram colocadas. As mulheres matriarcas, das favelas, das comunidades urbanas e não urbanas, mulheres das artes, as mulheres retomando seu lugar no mundo. E 'Mestras' fala exatamente sobre isso, portanto o filme nos permite diálogos importantíssimos”, celebra Roberta Carvalho.

A cerimônia de premiação do Festival de Gramado ocorrerá no dia 17 de agosto. “É uma alegria imensa podermos levar as mestras do filme para o maior festival de cinema do país. Elas receberam a notícia com muita felicidade e emoção. Este filme é sobre legado, visibilidade e protagonismo. Mestra Bigica e Mestra Iolanda do Pilão estarão conosco no grande dia da premiação. Mestra Miloca, de Ourém, está internada em Bragança se tratando de uma pneumonia; estamos ao lado dela e sua família na busca pela recuperação, e ela está em nossos corações, emanando saúde e amor. Este é um momento único, e o Pará está muito bem representado em Gramado”, comemora Aíla.