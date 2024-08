Festival na Pedreira, em Belém, celebra Dia do Carimbó

O Dia Municipal do Carimbó, criado em homenagem ao mestre Verequete e que transcorrerá nesta segunda-feira (26), diz muito mais que uma data comemorativa. Traduz a identidade cultural do paraense em sua dança, música e relação com o ambiente em que vive, ou seja, em plena região banhada pela Floresta Amazônica. Para marcar essa data, o Grupo de Carimbó Sancari em parceria com a comunidade do bairro da Pedreira, em Belém, promove a partir deste sábado (24) até o dia 31 deste mês a XVI Edição do Festival Pau & Corda do Carimbó. Tudo acontece na Passagem Álvaro Adolfo, na avenida Pedro Miranda, entre Curuzu e Antônio Baena. Este ano, o festival rende homenagem à mestra Neire Rocha, idealizadora do evento promovido pelo grupo Sancari, com 29 anos de atuação cultural. O festival reunirá vários produtores e grupos culturais.

XVI Edição do Festival Pau & Corda do Carimbó rende homenagem à mestra Neire Rocha, idealizadora do evento (Foto: Divulgação)

Solange Loureiro, coordenadora do festival, informa que o festival começa com programação voltada ao Dia Nacional do Folclore, transcorrido do último dia 22, e finaliza com o Dia Municipal do Carimbó. As atrações incluem oficinas de danças e percussão de carimbó, Cine-carimbó, brincadeiras, apresentações teatrais, show musical com grupos de carimbó da região metropolitana de Belém e de diversos municípios do Estado.

A programação conta, neste sábado (24), às 9h, enfeitamento do espaço do festival e do mastro festivo com as crianças da comunidade; às 15h, começarão as brincadeiras: quebra pote, corrida no saco, corrida do ovo na colher, cabo de guerra e distribuição de lanche.

Às 17h, acontecerá o cortejo com o mastro e levantamento. A partir das 18h, será realizada a programação cultural, com apresentação do Boi Catiguria (de Canudos), Cordão de Boi Guerreiro de Caputeuazinho (de Curuçá), Paranativo (Belém), Moara (Belém), Zimba Carajás (Parauapebas), Tarubá (Ilha de Caratateua) e Sancari (Belém).

A programação de 26 a 30 de agosto envolve palestras, oficinas de turbantes, de dança de carimbó, de percussão com maracas e Cine-Carimbó. No dia 21, a programação pelo Dia Municipal do Carimbó começará às 14h, com apresentação do resultado das oficinas e, às 17h, uma roda de carimbó e derrubada do mastro festivo.

Na dança

A partir das 18h, a programação musical terá apresentações dos grupos de carimbó: Sancari (Belém), Raisan (Belém), Tangara da Serra (Cristolândia - Marapanim), Caboclas Morenas (Vista Alegre do Maú), Raízes da Terra (Marapanim), Som de Pau Oco (Belém), Brasileirinhos do Guamá (São Miguel do Guamá) e Estação Capanema (de Capanema).

O carimbó é considerado uma dança de roda típica do Pará, envolvendo pares em movimentos giratórios. A origem do nome é atribuída aos indígenas da região, e o termo carimbó vem do tupi, "korimbó", que significa "pau que produz som", em referência ao curimbó (tambor feito com um tronco escavado e tocado com as mãos), principal instrumento musical dessa manifestação folclórica.

Em 2014, o carimbó foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Já em 2015, a dança recebeu do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) a titulação de Patrimônio Cultural do Brasil. O carimbó do Pará foi trazido ao Brasil pelos escravos africanos e depois recebeu influências indígenas e europeias.