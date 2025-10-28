Sem peruca e maquiagem, Blogueirinha surge de sunga em dia de praia; veja fotos

Bruno Matos, conhecido por interpretar Blogueirinha, chamou atenção nas redes sociais ao surgir de sunga em um dia de sol no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Sem peruca, maquiagem ou os figurinos característicos da personagem, o influenciador exibiu o visual natural e compartilhou momentos na praia.

Nas fotos publicadas em seu perfil no Instagram, Bruno aparece "desmontado", usando apenas sunga e boné.

VEJA MAIS

Recentemente, Bruno esteve em Belém, onde participou do festival “Amazônia Live – Hoje e Sempre”, realizado em setembro. O evento contou com apresentações de Mariah Carey, Joelma, Zaynara, Gaby Amarantos e Dona Onete.

Na ocasião, o influenciador compartilhou registros da viagem e escreveu na legenda: “Obrigada, Belém do Pará, foi lindo demais. Se eu não tivesse gravação, ficaria mais uma semana com certeza.”